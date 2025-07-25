Сельчанин запретил водителям из соседней деревни ездить в Могилев через его улицу

Сельчанин запретил водителям из соседней деревни ездить в Могилев через его улицу1
- 25.07.2025, 18:37
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Нарушители столкнулись с жесткими санкциями.
Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего жителя Могилевского района, который разбросал на проезжей части гвозди и саморезы, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.
Мужчину не устраивало, что водители из соседней деревни едут в Могилев «через его улицу, а не в объезд». Чтобы прекратить движение по дороге, он рассыпал на проезжей части гвозди и саморезы, отмечает «Зеркало».
Самодельные препятствия повредили колесо проезжавшего мимо Citroen. Водитель вызвал на место милицию.
В отношении жителя Могилевского района возбудили уголовное дело.