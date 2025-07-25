Сельчанин запретил водителям из соседней деревни ездить в Могилев через его улицу 1 25.07.2025, 18:37

1,646

Нарушители столкнулись с жесткими санкциями.

Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего жителя Могилевского района, который разбросал на проезжей части гвозди и саморезы, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Мужчину не устраивало, что водители из соседней деревни едут в Могилев «через его улицу, а не в объезд». Чтобы прекратить движение по дороге, он рассыпал на проезжей части гвозди и саморезы, отмечает «Зеркало».

Самодельные препятствия повредили колесо проезжавшего мимо Citroen. Водитель вызвал на место милицию.

В отношении жителя Могилевского района возбудили уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com