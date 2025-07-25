закрыть
25 июля 2025, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сельчанин запретил водителям из соседней деревни ездить в Могилев через его улицу

1
  • 25.07.2025, 18:37
  • 1,646
Сельчанин запретил водителям из соседней деревни ездить в Могилев через его улицу

Нарушители столкнулись с жесткими санкциями.

Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего жителя Могилевского района, который разбросал на проезжей части гвозди и саморезы, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Мужчину не устраивало, что водители из соседней деревни едут в Могилев «через его улицу, а не в объезд». Чтобы прекратить движение по дороге, он рассыпал на проезжей части гвозди и саморезы, отмечает «Зеркало».

Самодельные препятствия повредили колесо проезжавшего мимо Citroen. Водитель вызвал на место милицию.

В отношении жителя Могилевского района возбудили уголовное дело.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников