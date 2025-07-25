Трамп допустил, что ему придется ударить по РФ вторичными санкциями 2 25.07.2025, 18:39

Такие ограничения возможны раньше, чем через 50 дней.

США не исключают введение против России вторичных санкций. Такие ограничения возможны раньше, чем через 50 дней.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, планирует ли он вводить вторичные санкции против России.

- Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции, - заявил в ответ американский лидер.

Также он не исключил, что такие санкции могут ввести и до истечения его дедлайна в 50 дней.

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп поставил перед Россией ультиматум - либо Кремль за 50 дней завершает войну против Украины, либо против Москвы вводят 100% вторичные тарифы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com