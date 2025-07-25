Трамп допустил, что ему придется ударить по РФ вторичными санкциями

Трамп допустил, что ему придется ударить по РФ вторичными санкциями2
- 25.07.2025, 18:39
Такие ограничения возможны раньше, чем через 50 дней.
США не исключают введение против России вторичных санкций. Такие ограничения возможны раньше, чем через 50 дней.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, планирует ли он вводить вторичные санкции против России.
- Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции, - заявил в ответ американский лидер.
Также он не исключил, что такие санкции могут ввести и до истечения его дедлайна в 50 дней.
Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп поставил перед Россией ультиматум - либо Кремль за 50 дней завершает войну против Украины, либо против Москвы вводят 100% вторичные тарифы.