«Перед Украиной сейчас стоит две главные задачи» 25.07.2025, 19:04

ВСУ проводят локальные контрнаступательные действия на отдельных участках фронта.

Сейчас о проведении масштабных контрнаступательных действий Украиной говорить не приходится. Ныне контрнаступления осуществляются на отдельных участках фронта, там где РФ проседает. Например, на Сумском направлении Силы обороны Украины перехватили инициативу.

Об этом в эфире «24 Канала» отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что там есть продвижение на позиции россиян ориентировочно в полтора километра. Сейчас методика контратакующих действий оттачивается как раз на Сумщине.

Чтобы украинская армия могла проводить масштабные контрнаступления, ей в частности нужны бронетехника и оружие. Сегодня, как отметил Жмайло, Украине надо закрывать оперативные потребности, касающиеся бронетехники, автомобильного транспорта, боеприпасов (особенно 155 калибра).

- Вопрос дальнобойного оружия тоже очень важен. Есть яркий пример его применения – это Курский плацдарм. Пока в Украине было достаточное количество ATACMS, HIMARS, точечно наносились удары ракетами Storm Shadow, то СОУ зачищали вокруг российские командные пункты, склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, – озвучил Жмайло.

Тогда СОУ было чем бить по врагу. Когда зачищалась логистика оккупантов, срывались массовые поставки россиянам оружия для нужд фронта, тогда наступательные действия России были очень ограничены. Когда оружия в СОУ стало не хватать и дополнительно подтянулся северокорейский контингент, противник передавил своей численностью украинские войска.

- Но если бы не было Курской операции, вероятнее, что сейчас сдерживать россиян пришлось бы в окрестностях Сум, – отметил Жмайло.

Сегодня, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, важно достичь тех поставок оружия для ВСУ, которые были раньше. Сейчас, по словам Жмайло, Украине дают помощь по ложечке, чтобы она не посыпалась.

- Самая главная внешняя задача сейчас – получить оружие и финансы, потому что наше производство недофинансировано, как минимум, на две трети, его весь потенциал не раскрыт. Кроме того – сдвинуть вопрос с мобилизацией и рекрутингом, – подчеркнул Жмайло.

По его словам, это сейчас очень сложная работа, потому что добровольцы закончились в 2022 году. Однако мобилизация продолжается, граждане в своем большинстве идут выполнять свой долг. Он отметил, что они не такие эффективные, как добровольцы в 2022 году, но их участие в войне бесспорно является основой стабильности линии боестолкновения. Сейчас на фронте каждый второй – это мобилизованный.

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