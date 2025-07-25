В Сеть попал интересный тест на внимательность 25.07.2025, 19:10

Испытайте себя.

Этот тест — не просто забава, а настоящая тренировка внимания. На фото — обычный двор. Всё кажется привычным, но где-то среди деталей затаился кот, пишет «Вокруг света».

Он может спрятаться в тени, раствориться в текстуре или просто нагло притвориться частью фона. Ищут его все, но справляются лишь 7% участников.

Хотите проверить, насколько вы внимательны? Найдите кота как можно быстрее. Не дайте себе обмануться — он точно здесь.

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