В Сеть попал интересный тест на внимательность
- 25.07.2025, 19:10
Испытайте себя.
Этот тест — не просто забава, а настоящая тренировка внимания. На фото — обычный двор. Всё кажется привычным, но где-то среди деталей затаился кот, пишет «Вокруг света».
Он может спрятаться в тени, раствориться в текстуре или просто нагло притвориться частью фона. Ищут его все, но справляются лишь 7% участников.
Хотите проверить, насколько вы внимательны? Найдите кота как можно быстрее. Не дайте себе обмануться — он точно здесь.