Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным 4 25.07.2025, 19:31

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По словам Трампа, такая встреча должна была состояться еще три месяца назад.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заинтересован в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед поездкой в Шотландию.

- Это точно произойдет. Такая встреча должна была состояться еще 3 месяца назад, - сказал он.

Известно, что во время визита Трампа в Шотландию он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной целью визита является обсуждение торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.

Президент США объявил, что планирует завершить свой визит в Шотландию 29 июля.

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