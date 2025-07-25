Банкир и крейсер 2 25.07.2025, 19:45

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Огласите, сколько денег на все это потрачено.

К обсуждению судьбы российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»(с 2017-го года в ремонте) подключился глава ВТБ Костин. Он сказал:

«Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая. Я думаю... будет либо продан, либо утилизирован».

То есть, в 2017-м году это сложно было понять, когда начинали ремонт, сожгли огромные деньги? И когда гоняли крейсер в Сирию в рамках путинской авантюры, утопив при этом два самолёта, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Кстати, сколько денег на всё это потрачено? Надо огласить цифры гражданам. И одновременно сообщить фамилии тех, кто принимал решения о ремонте «Адмирала Кузнецова». Пусть они платят из своего кармана за последствия того, что нарешали.

Хотя бы часть сожженных средств. Хватит этого – придумал что-то, заставив выкинуть налоги граждан, затем похлопал рука об руку и сообщил: «Не получилось. Деньги потрачены зря».

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