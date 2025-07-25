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В Беларуси заметили формирование эффектного шквалового ворота

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  • 25.07.2025, 19:52
  • 1,704
В Беларуси заметили формирование эффектного шквалового ворота

Видеофакт.

Сегодня восточнее Минска на линии неустойчивости образовалась мезомасштабная конвективная система со встроенными суперячейками.

Сопровождалась она грозовыми дождями и шквалистым усилением ветра, порывы которого местами превышали 15 м/с.

А такой влажный шквал отмечался на востоке Червенского района возле деревни Осово.

Также вновь было отмечено формирование эффектного шквалового ворота.

Наблюдался он в районе Орши при прохождении всё той же мезомасштабной конвективной системы, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

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