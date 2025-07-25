В Беларуси отсутствуют критически важные лекарства?1
- 25.07.2025, 20:12
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В Минздраве все отрицают.
В социальных сетях распространяется письмо якобы от РУП «Белфармация», в котором заявляется об отсутствии в стране критических важных лекарственных препаратов в том числе инсулина.
Это - фейк, заявили в Минздраве, пишет «Зеркало».
— На аптечных складах страны, в аптеках и организациях здравоохранения есть все необходимые лекпрепараты, — заверил гендиректор РУП «Белфармация» Сергей Литош.
Он добавил, что в Беларуси созданы запасы медпрепаратов «в размере 3−9 месячной потребности».