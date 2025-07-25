Топ-5 увлекательных фильмов для вечернего просмотра 1 25.07.2025, 20:22

В каждом из них сыграл легендарный Брюс Уиллис.

Три года назад семья известного американского актера Брюса Уиллиса объявила, что тот уходит из профессии. Дело в том, что у него диагностировали афазию – расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга, которое влияет на способность человека общаться.

С тех пор Брюс прекратил свою актерскую карьеру и начал уделять больше времени семье. «Кино 24» подготовил подборку лучших фильмов Уиллиса, которые захочется пересматривать.

«Счастливое число Слэвина» (2006)

Слэвин Калевра прилетает в Нью-Йорк, чтобы пожить в квартире своего друга Ника. Однако в аэропорту на героя неожиданно нападают и забирают у него ценные вещи.

Оказавшись в квартире, мужчина понимает, что дома никого нет, но впоследствии появляются гангстеры. Они уверяют, что Слевин должен им деньги, поэтому предлагают сделку – отдать долг или убить сына крупного авторитета.

«12 обезьян» (1995)

На дворе 2035 год. Смертельный вирус уничтожил почти все человечество, но те, кто выжил, вынуждены скрываться под землей. Заключенного Джеймса Коула отправляют в прошлое, чтобы выяснить, как остановить эпидемию до ее начала. Мужчина попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с эксцентричным пациентом Джеффри Гоинсом и начинает видеть странные видения.

«Королевство полной луны» (2012)

События фильма происходят в 1960-х годах. Сирота Сэм поехал в летний лагерь бойскаутов. Там он познакомился с девушкой Сюзи, которая захватила его сердце. Влюбленные подростки решают сбежать от взрослых и начать новую счастливую жизнь. Впрочем, шериф и вожатый лагеря организуют поиски пары.

«Последний бойскаут» (1991)

Джо Гелленбек – бывший агент Секретной службы, а ныне циничный частный детектив, который соглашается на любую работу. Как-то ему поручают охранять девушку, но он не ожидает, что ее убьют, а его начнут преследовать. Для того чтобы понять, что произошло, Джо должен объединиться с экс-футболистом Джимми, который потерял любимую из-за бандитов.

«Армагеддон» (1998)

К Земле приближается гигантский астероид. Правительства мира в панике, ведь времени мало, а шансов спасти планету почти нет. Директор NASA предлагает отправить группу бурильщиков в космос, чтобы заложить бомбу и взорвать небесного гиганта.

Эту команду должен возглавить Гарри Стемпер, лучший специалист в своем деле. Поэтому он вместе со своим напарником отправляется в миссию, где каждая ошибка может стать последней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com