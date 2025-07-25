«Ползают в костюмах собак»
- 25.07.2025, 20:39
В ВСУ рассказали о штурмах РФ на Краматорском направлении.
На Краматорском направлении россияне прибегают к различным хитрым тактикам, чтобы добраться до позиций ВСУ. В частности, были замечены оккупанты в костюмах собак, которые пытались проползти огромные расстояния, оставаясь незамеченными.
Об этом рассказал командир украинского батальона беспилотных систем 30 ОМБр имени князя Константина Острожского Михаил Трач в эфире «Армія TV».
Он поделился, что на Краматорском направлении ситуация остается стабильной. По словам Трача, оккупанты пытаются наступать, в том числе и на мотоциклах, но украинские бойцы уничтожают их.
Комбат подчеркнул, что россияне на Краматорском направлении пытаются добраться до украинских позиций без техники. Он объяснил, что так украинским бойцам труднее их обнаружить.
Ведущие спросили у Трача, какие расстояния приходится преодолевать вражеским солдатам без техники. Более того, летом оккупантам приходится сталкиваться с жарой.
- Знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что на них не действуют ни непогода, ни сила притяжения, вообще никакие физические факторы для них не создают препятствий. Позади них стоит их старший с автоматом и пистолетом. Выбора у них нет. Расстояния они проходят существенные. Переплывают, через болота лезут, надевают костюмы собак, а затем как собаки ползают по полю. Вариантов у них очень много, - ответил он.