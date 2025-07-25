Урсула фон дер Ляйен встретится с Трампом в Шотландии 25.07.2025, 20:52

США и ЕС хотят заключить торговое соглашение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в воскресенье посетит Шотландию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны хотят заключить торговое соглашение до 1 августа, когда в противном случае должны вступить в силу 30% тарифы на экспорт ЕС, пишет Bloomberg.

После месяцев переговоров США и ЕС сосредоточились на соглашении, которое будет предусматривать 15% тарифы для большинства европейских товаров. Исключения будут для авиации, некоторых медицинских изделий и лекарств, нескольких спиртных напитков и производственного оборудования, необходимого США. Трамп дает 50% шанса на сделку с Европой.

В апреле США объявили о введении пошлин почти на всех торговых партнеров, чтобы вернуть производство в страну и «остановить использование США остальным миром». Трамп также стремился устранить «барьеры для американских компаний».

По словам источников журналистов, условия первоначального соглашения должны одобрить государства-члены ЕС. Оно будет иметь форму короткого совместного заявления и рассматривается как шаг к более детальным переговорам.

В то же время ЕС параллельно разработал контрмеры на случай, если соглашение не будет достигнуто. Экспорт США получит тарифы до 30% на товары стоимостью около 100 миллиардов евро, в частности на самолеты Boeing, автомобили и бурбон. Это произойдет в случае отсутствия соглашения и если Трамп выполнит свою угрозу ввести аналогичную ставку на большую часть экспорта ЕС после 1 августа.

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