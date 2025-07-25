«Российский рубль будет обесцениваться, и белорусский на 80% повторит его траекторию»2
- 25.07.2025, 21:03
- 1,724
Уменьшение нефтегазовых доходов станет шоком для РФ.
Экономист Дмитрий Крук в комментарии «Филину» — о том, какие валюты будут обесцениваться, а какие укрепляться.
Эксперт полагает, что в перспективе российский рубль, а за ним и белорусский, будут обесцениваться, и объясняет причины.
— Обменный курс, который сейчас сложился в России, по всем характеристикам не соответствует равновесному. Российский рубль явно переоценен.
Причины я назвал выше: высокая ставка, пониженный спрос на импорт и административно закрепленное предложение валюты. Однако ситуация будет постепенно меняться.
И на это есть ряд причин. Первая — в России снижается профицит торгового баланса и постепенно уменьшается приток валюты. Он еще по-прежнему в плюсе, но этот ручеек понемногу усыхает.
Второе — для исполнения их бюджета слишком крепкий рубль — тоже проблема. Рублевый эквивалент валютной выручки получается меньшим, их бюджет не добирает доходов и, соответственно, возникает дефицит, который покрывают распродажей валютных запасов. Ситуация не очень приемлемая.
Ну и третий момент: буквально сегодня во второй раз понизили ставку рефинансирования, на этот раз опустив ее с 20 до 18%.
После долгого периода ужесточения монетарной политики вектор начинает меняться в другую сторону, в сторону ее ослабления. Происходить оно будет не быстро, не мгновенно, это процесс на месяцы, кварталы. Но импульс задан.
Поэтому во втором полугодии я ожидаю постепенное обесценение российского рубля с более яркой его визуализацией в 2026 году.
Разумеется, в любой момент может произойти и существенный скачок, как, например, осенью прошлого года. Это может быть связано с санкционным воздействием, а недавно, напомню, был принят очередной 18-й пакет, который нацелен на то, чтобы бить по нефтегазовой выручке России.
Уменьшение нефтегазовых доходов может стать шоком и вновь подвигнуть российские компании к попыткам не доводить свою выручку до России, не ввозить ее в страну, а хранить на зарубежных счетах. В таком случае валюты, обязательной к продаже, может оказаться недостаточно.
Ну, и общий разворот направленности экономики, когда они могут вновь включать какие-то стимулирующие механизмы, что изменит спрос на импорт.
Поэтому, подчеркну, российский рубль после данного периода избыточного укрепления будет обесцениваться. И белорусский практически на 80% повторит его траекторию.
Доллар, по мнению Крука, будет укрепляться не только по отношению к белорусскому и российскому рублю. Эксперт не исключает укрепления доллара и к другим мировым валютам.
— На мировом рынке доллар сейчас ослаб. Однако на белорусский и российский рубли это имеет лишь фоновое влияние.
Я бы не стал утверждать, что доллар и дальше будет обесцениваться. Тому, что он обесценился за последние полгода относительно евро и других валют, есть объяснение.
В первую очередь, это целенаправленная политика Администрации Трампа, среди постулатов которой звучит и «стратегическое обесценение доллара». И что-то в этом направлении им удалось сделать.
Однако, думаю, что многие институциональные устои американской экономики будут сопротивляться и пытаться отыграть ситуацию в другую сторону.
Поэтому прогноз, что доллар укрепится и в том числе вернет свои позиции целиком или частично к тому же к евро и другим мировым валютам, — это совсем не фантастический сценарий на ближайшие полгода-год, не говоря уже о более продолжительном времени.