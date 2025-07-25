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Усик назвал боксеров, перед которыми у него тряслись ноги

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  • 25.07.2025, 21:22
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Усик назвал боксеров, перед которыми у него тряслись ноги

«Бьют, как лошадь копытом».

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа рассказал о знаменитом заявлении 11-летней давности, в котором он замахнулся на пояса братьев Кличко. Тогда над его амбициями лишь посмеялись.

Соответствующий комментарий Усика доступен на YouTube-канале «ПравдаТУТ Львів». Украинец встретился с военными, один из которых вспомнил обращение молодого Александра к легендам бокса.

«Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это говорил – комедия. Такие два здоровенных типа сидят, которые просто в голову дадут и все. Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, как лошадь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Думаю, в любом случае тут же люди, тут никто точно не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу.

Я помню, тогда много критики было, типа, «как ты мог такое сказать», или «что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?» Послушайте, что я такого сказал, что я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, или вы их оставите и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, который хочет достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса», — заявил Александр.

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