Генерал Ходжес объяснил, когда наступит переломный момент в российско-украинской войне 25.07.2025, 21:33

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Россия не способна победить Украину.

Сейчас нет никаких признаков того, что российские оккупанты могут прорвать или сломать украинскую оборону. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью «Студия Запад».

По его словам, Украина уже доказала, что может сдерживать Россию, поскольку после 11 с половиной лет войны страна-агрессор контролирует лишь 19% украинской территории.

- Российские военно-воздушные силы избегают полетов в воздушном пространстве Украины, а черноморский флот РФ практически исчез с оперативной арены. России не удалось прервать поставки техники и боеприпасов для Украины из Польши. Нет никаких свидетельств того, что российская армия способна прорвать или сломать украинскую оборону, - считает Ходжес.

В то же время генерал подчеркнул, что сейчас Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы вытеснить Россию, поэтому без значительных внешних изменений ситуация на фронте через год, скорее всего, будет похожей на нынешнюю.

- Внешним фактором к изменениям может стать либо решительное давление Запада на способность России экспортировать нефть и газ в Индию и Китай, либо масштабное предоставление Украине высокоточного дальнобойного вооружения. Россия не способна победить Украину. Все, на что она способна - это продолжать убивать мирных украинцев, надеясь на усталость Запада. Сомневаюсь, что российская экономика выдержит еще несколько лет такой войны, особенно если ее энергетический экспорт будет заблокирован, - подытожил он.

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