закрыть
25 июля 2025, пятница, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше поменялся подход к дате подачи заявления на ВНЖ

  • 25.07.2025, 21:39
  • 1,354
В Польше поменялся подход к дате подачи заявления на ВНЖ

Белорусам на заметку.

Госорганы Польши — воеводские администрации (ужонды) и Управление по делам иностранцев — изменили подход к дате подачи заявления на ВНЖ по почте.

Если раньше таковой принято было считать дату на штемпеле, то теперь — дату поступления письма, сообщает Most со ссылкой на Gazeta Prawna.

Существовавшая прежде практика широко применялась и не оспаривалась. Теперь госорганы от нее отказались и ориентируются на день поступления письма. Каролина Шиффтер из юридической фирмы PSC обращает внимание, что об изменении подхода публично не сообщалось.

Новый подход создает проблемы для тех, кто отправляет письмо в последние дни легального пребывания в Польше.

Если оно будет доставлено после истечения срока легального пребывания (визы или предыдущего ВНЖ), то заявление не будет рассмотрено. Более того, окажется, что иностранец находится в Польше нелегально и должен будет покинуть страну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников