В Польше поменялся подход к дате подачи заявления на ВНЖ
- 25.07.2025, 21:39
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Белорусам на заметку.
Госорганы Польши — воеводские администрации (ужонды) и Управление по делам иностранцев — изменили подход к дате подачи заявления на ВНЖ по почте.
Если раньше таковой принято было считать дату на штемпеле, то теперь — дату поступления письма, сообщает Most со ссылкой на Gazeta Prawna.
Существовавшая прежде практика широко применялась и не оспаривалась. Теперь госорганы от нее отказались и ориентируются на день поступления письма. Каролина Шиффтер из юридической фирмы PSC обращает внимание, что об изменении подхода публично не сообщалось.
Новый подход создает проблемы для тех, кто отправляет письмо в последние дни легального пребывания в Польше.
Если оно будет доставлено после истечения срока легального пребывания (визы или предыдущего ВНЖ), то заявление не будет рассмотрено. Более того, окажется, что иностранец находится в Польше нелегально и должен будет покинуть страну.