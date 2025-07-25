В Польше поменялся подход к дате подачи заявления на ВНЖ 25.07.2025, 21:39

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Белорусам на заметку.

Госорганы Польши — воеводские администрации (ужонды) и Управление по делам иностранцев — изменили подход к дате подачи заявления на ВНЖ по почте.

Если раньше таковой принято было считать дату на штемпеле, то теперь — дату поступления письма, сообщает Most со ссылкой на Gazeta Prawna.

Существовавшая прежде практика широко применялась и не оспаривалась. Теперь госорганы от нее отказались и ориентируются на день поступления письма. Каролина Шиффтер из юридической фирмы PSC обращает внимание, что об изменении подхода публично не сообщалось.

Новый подход создает проблемы для тех, кто отправляет письмо в последние дни легального пребывания в Польше.

Если оно будет доставлено после истечения срока легального пребывания (визы или предыдущего ВНЖ), то заявление не будет рассмотрено. Более того, окажется, что иностранец находится в Польше нелегально и должен будет покинуть страну.

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