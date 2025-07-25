США и Китай поспорили в ООН из-за разногласий по войне в Украине 25.07.2025, 22:20

В США призвали все страны, включая Китай, перестать экспортировать в РФ товары двойного назначения.

Во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши призвала Китай перестать подпитывать агрессию России против Украины. В ответ на это китайская сторона обвинила Вашингтон в попытке переложить вину, пишет Reuters (перевод – «Униан»).

Отмечается, что Ши призвала все страны, включая Китай, перестать экспортировать в РФ товары двойного назначения. В Вашингтоне уверены, что они способствуют развитию военно-промышленного комплекса России и позволяют ей наносить удары по Украине.

— Заявления Пекина о введении жестких мер контроля за экспортом товаров двойного назначения теряют всякий смысл в свете ежедневных обнаружений компонентов китайского производства в беспилотных летательных аппаратах, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины, — сказала Ши.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан ответил, что Китай не начинал войну в Украине и не является стороной конфликта.

— Китай никогда не поставлял летальное оружие и всегда строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт дронов, — добавил он.

Также Гэн Шуан призвал США прекратить перекладывать вину за российско-украинскую войну на другие страны. Заместитель постпреда Китая при ООН призвал США «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня».

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