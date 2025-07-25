Украинские воины освободили Кондратовку на Сумщине 1 25.07.2025, 22:58

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При этом россияне потеряли три батальона.

Украинские военные из рядов 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области. Об этом сообщает проект DeepState.

- По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и мсб 30 ОСМП. Кстати, комбат последнего еще и ликвидирован, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе длительное время находилась в окружении вражеская пехота, поэтому пришлось ждать ее «выкуривания».

«В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия», – добавили в DeepState.

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