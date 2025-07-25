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«Россия ничего не сможет сделать»

  • 25.07.2025, 22:44
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«Россия ничего не сможет сделать»

Что готовит Азербайджан для Кремля?

Азербайджан стремительно укрепляет свою геополитическую субъектность, действуя самостоятельно на международной арене и все решительнее освобождаясь от влияния России, в частности в вопросе урегулирования конфликта с Арменией.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя обострение отношений между Азербайджаном и РФ.

Семиволос подчеркнул, что Азербайджан значительно укрепил свою субъектность на международной арене. Баку выступил посредником в переговорах между Израилем и Турцией, а также между Сирией и Израилем, активно сотрудничает с Соединенными Штатами и существенно улучшил отношения с Францией и странами ЕС.

По его словам, во всех этих процессах Азербайджан действует независимо, а стратегическое партнерство с Турцией лишь усиливает его позиции. Сегодня Баку уже является самостоятельным игроком и в будущем, вероятно, будет только наращивать свое влияние.

- Это придаст Баку уверенности в том, что Россия ничего не сможет сделать. А если Азербайджану, несмотря на определенные возражения Москвы, удастся подписать мирное соглашение с Арменией, Баку фактически избавится от последней зависимости, связанной с Карабахским конфликтом, в котором Россия играла очень большую роль, - указывает он.

Как отметил Семиволос, позиции Кремля на Южном Кавказе стремительно ослабевают, и это геополитическое ослабление активно использует Турция, усиливая своё присутствие в регионе.

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