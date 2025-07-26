Уже не снижение, настоящий обвал: Кремль теряет налоги на фоне краха прибыли 26.07.2025, 0:30

Это предвестник масштабного финансового кризиса.

Российская экономика переживает резкое ухудшение. В мае 2025 года суммарная прибыль всех компаний страны рухнула сразу на 40,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эти данные привел экономист Вячеслав Ширяев, назвав происходящее не просто снижением, а «настоящим обвалом».

В мае совокупная прибыль бизнеса составила всего 1,76 триллиона рублей — это почти на 39% меньше, чем в мае 2024 года. Падение столь масштабного показателя неминуемо ударило по региональным бюджетам, для которых налог на прибыль — основной источник дохода.

На этом фоне обостряется кризис дотационной зависимости. Все больше субъектов РФ уходят в дефицит, так как поступления от налога резко сокращаются. При этом Кремль рассчитывал, наоборот, усилить сбор средств за счет увеличения налоговой ставки.

С начала года ставка налога на прибыль была повышена с 20% до 25%. Однако, как отметил Ширяев, в условиях падающей налогооблагаемой базы это не приносит ожидаемого эффекта.

— Если вы повышаете налог на 5%, а налогооблагаемая база при этом падает на 40%, то выглядит все это как кипячение пустого чайника — пожар неизбежен, — рассказал эксперт.

Текущая тенденция может стать предвестником масштабного финансового кризиса, особенно на фоне растущих расходов на войну и усиливающихся санкций. Бизнес теряет устойчивость, а региональные власти — финансовые рычаги.

Пока Кремль пытается залатать дыры в бюджете за счет повышения налогов, реальная экономика продолжает сокращаться. И вместо обещанных дополнительных доходов, государство сталкивается с углублением бюджетной ямы.

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