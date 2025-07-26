В азербайджанской нефти стали находить опасные химикаты после конфликта Алиева с Путиным 26.07.2025, 2:40

Азербайджан столкнулся с проблемами.

Азербайджан столкнулся с проблемами с экспортом нефти вскоре после резкого ухудшения отношений с Россией, которое началось после удара по самолету AZAL над Грозным и кульминировало после ареста членов азербайджанской диаспоры на Урале, пишет The Moscow Times.

Через два дня после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто поддержал Украину, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию», в азербайджанской нефти были обнаружены опасные химикаты — хлорорганические соединения (ХОС), которые при большой концентрации способны серьезно повреждать оборудование нефтеперарабатывающих заводов (НПЗ).

Избыточное содержание органических хлоридов было выявлено в отдельных партиях каспийской нефти Azeri BTC, сообщили во вторник, 22 июля, знакомые с ситуацией источники Reuters. По их данным, из-за загрязнения возникли перебои с отрузками нефти из турецкого терминала Джейхан, куда азербайджанская нефть доставляется по трубопроводу из Баку мощностью 575 тысяч баррелей в сутки.

В четверг проблему подтвердила британская BP — компания-оператор нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Она сообщила, что локализовала резервуары с «грязной» нефтью и начала расследование. Позднее о наличии хлорорганики в азербайджанских баррелях заявила итальянская Eni: загрязненная нефть могла попасть на один из ее НПЗ.

Источники Reuters в азербайджанской госкомпании SOCAR рассказали, что уже в среду проблема с повышенным содержанием хлорорганики в нефти была устранена. Компания BTC Co., владеющая нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, начала проверку на всех объектах, расположенных вдоль трубы.

Источники Haqqin в нефтяной отрасли Азербайджана рассказали, что хлорорганика используется для очистки трубопроводов, а также для увеличения добычи на истощенных, обводненных месторождениях. Однако при переработке нефть с повышенным содержанием ХОС может быть опасной: она способна выводить из строя оборудование гидроочистки и установки риформинга на НПЗ.

Самый громкий за последние годы скандал с хлорорганикой в нефти состоялся в 2019 году, когда опасные соединения были обнаружены в российской нефти, которую «Транснефть» качала в Европу по трубопроводу «Дружба». В общей сложности в систему попало почти 5 миллионов тонн «грязного» сырья, после чего нефтепровод пришлось запустить в обратном направлении, чтобы откачать обратно в Россию бракованные баррели. На полную ликвидацию последствий инцидента ушло два месяца.

Источники Haqqin подчеркивают, что превышение содержания ХОС в нефти из Азербайджана «небольшое». По словам собеседников издания, опасные химикаты могли попасть в трубу из Казахстана, который также использует нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан для экспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com