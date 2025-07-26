Квота на льготный ввоз электромобилей в Беларусь закончится уже этим летом?
- 26.07.2025, 4:30
Автомобилисты обеспокоены.
Ситуацию с лимитом ввоза электрокаров в Беларусь прокомментировал Государственный таможенный комитет (ГТК).
В ведомстве напомнили, что с применением льгот по таможенным пошлинам электромобили могут ввозиться в Беларусь до 31 декабря 2025 года в пределах квот, установленных так называемым Евразийским экономическим союзом.
«Таможенными органами ведется постоянный мониторинг использования данных квот и анализируется динамика ввоза такой категории транспортных средств. Исчерпания выделенных для страны квот не прогнозируется», — отметили в ГТК, пообещав своевременно проинформировать «в случае изменения динамики ввоза и возникновения риска исчерпания квот».
Напомним, Евразийская экономическая комиссия установила на 2025 год лимит в 15 000 электромобилей, которые можно ввозить в Беларусь без уплаты таможенных пошлин. По оценкам представителей Автомобильной ассоциации «БАА», этот лимит может быть полностью использован уже в ближайшее время.
— По имеющимся сведениям, на 1 июля в стране уже реализовано 11 500 электромобилей, и, с учетом текущих темпов, лимит в 15 000 будет превышен примерно в середине августа, — сообщил генеральный директор БАА Сергей Худоешко.