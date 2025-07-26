Квота на льготный ввоз электромобилей в Беларусь закончится уже этим летом? 26.07.2025, 4:30

Автомобилисты обеспокоены.

Ситуацию с лимитом ввоза электрокаров в Беларусь прокомментировал Государственный таможенный комитет (ГТК).

В ведомстве напомнили, что с применением льгот по таможенным пошлинам электромобили могут ввозиться в Беларусь до 31 декабря 2025 года в пределах квот, установленных так называемым Евразийским экономическим союзом.

«Таможенными органами ведется постоянный мониторинг использования данных квот и анализируется динамика ввоза такой категории транспортных средств. Исчерпания выделенных для страны квот не прогнозируется», — отметили в ГТК, пообещав своевременно проинформировать «в случае изменения динамики ввоза и возникновения риска исчерпания квот».

Напомним, Евразийская экономическая комиссия установила на 2025 год лимит в 15 000 электромобилей, которые можно ввозить в Беларусь без уплаты таможенных пошлин. По оценкам представителей Автомобильной ассоциации «БАА», этот лимит может быть полностью использован уже в ближайшее время.

— По имеющимся сведениям, на 1 июля в стране уже реализовано 11 500 электромобилей, и, с учетом текущих темпов, лимит в 15 000 будет превышен примерно в середине августа, — сообщил генеральный директор БАА Сергей Худоешко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com