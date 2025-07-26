В ЕС назвали дату присоединения Украины к роуминговому безвизу 26.07.2025, 6:00

Историческое решение.

Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о присоединении Украины и Молдовы к «зоне роуминга, как дома» с 1 января 2026 года.

Для Украины приглашение действует с 14 июля, для Молдовы - с 25 июля, сообщает сайт Евросовета.

«Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране», - говорится в сообщении.

Кроме этого, соглашение гарантирует потребителям качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах. В Евросовете отметили, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Украина же в 2022 году заключила добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи. Соглашение, рассчитанное до конца 2025 года, гарантирует, что украинцы и граждане стран-членов Евросоюза смогут пользоваться «доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом».

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