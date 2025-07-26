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США в ООН напомнили Путину о «дедлайне» Трампа

  • 26.07.2025, 8:08
  • 1,408
США в ООН напомнили Путину о «дедлайне» Трампа

И раскритиковали Китай.

Соединенные Штаты в ООН напомнили Кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору РФ.

Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля.

Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат «погибать на поле боя».

Представительница США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

«Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры», - подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

«И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира», - заявила представитель США.

Критика в адрес Китая

Кроме того, посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

«Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины», - отметила Ши.

Ультиматум Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи и нежелании завершать войну, и дал 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

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