Мобильные операторы вводят изменения, которые могут вызвать у белорусов вопросы 26.07.2025, 8:29

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Новшества понравятся не всем.

У мобильных операторов — очередные изменения. Среди прочего это повышение тарифов на некоторые услуги. «Зеркало» рассказывает подробности.

Компания МТС с 1 августа повысит стоимость отдельных услуг — в роуминге, международной связи, а также некоторых дополнительных. Это затронет как физлиц, так и организации. «Также с указанной даты изменяется размер скидки на мобильную связь для пользователей архивной линейки услуг домашнего интернета «ИКС», — уточняет мобильный оператор. — Абонентская плата со скидкой за каждый подключенный мобильный номер составит 12,5 рубля в месяц. При этом иные условия пользования, включая стоимость услуг линейки, останутся без изменений».

Оператор А1 с 5 августа повысит стоимость некоторых услуг для физлиц и организаций. «Будут внесены изменения в стоимости услуг международной связи, роуминга, а также ряда иных сервисов», — уточняет компания.

Компания life:) сообщает, что в метро Минска появился автомат по продаже SIM-карт удаленного подключения. Сейчас он работает в тестовом режиме. В автомате можно купить SIM с тарифами «Бесконечный» и «Бесконечный Pro». «В каждом комплекте есть дополнительная SIM-карта в подарок для близкого. Активировать SIM самостоятельно необходимо уже после покупки — в приложении «life:) регистрация», — уточняют в компании. — Такой способ подключения доступен только гражданам Беларуси с 18 лет».

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