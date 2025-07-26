СМИ: Под Покровском ликвидировали матерого российского пропагандиста 26.07.2025, 8:32

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Он перестал выходить на связь.

Под Покровском ликвидировали z-военкора Андрея Филатова, он не выходит на связь. Фото

В пятницу, 25 июля, под Покровском в Донецкой области, вероятно, был ликвидирован российский «военкор» Андрей Филатов. Он перестал выходить на связь после атаки FPV-дрона, пишет OBOZ.UA.

Так же нет связи с другими гражданами страны-агрессора, которые находились с ним на той локации. Об этом информируют российские z-паблики.

«Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте на связь не выходят… участок, где пропал Андрей находится под огневым воздействием Мадьяра», – сказано в сообщении.

Известно, что на месте был найден мотоцикл с установленной на нем камерой и личные вещи Филатова, но не его тело. Сейчас точных данных о ликвидации пропагандиста нет, но, как пишут россияне, «новости пока что приходят очень плохие».

Отметим, что последний пост в Telegram-канале «военкора» был опубликован 25 июля в 12:19.

Ранее, в 2022-м году, Филатов был ранен под Авдеевкой. Тогда осколок прилетел ему в ногу.

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