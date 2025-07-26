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Польскую пограничницу очень удивил предмет, который белорус вез в подарок своей дочери

  • 26.07.2025, 8:43
  • 1,048
Польскую пограничницу очень удивил предмет, который белорус вез в подарок своей дочери

Проводится проверка.

В пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») задержали брестчанина, который пытался незаконно провезти в Польшу фрагменты бивня и кости мамонта. Об этом рассказал телеканал TVN.

Подозрительный груз пограничники нашли в багаже и под одеждой белоруса. На вопрос, что это, мужчина ответил: «Дерево».

— Береза? — уточнил польский пограничник.

— Да, — ответил брестчанин, уточнив, что это «старая береза».

— А зачем вы везете дерево в сумке? — поинтересовалась пограничница.

— Дочке везу в подарок.

— Дерево для дочери? — удивилась проверяющая.

— Да, возле котла поставить, — объяснил выбор подарка мужчина.

Позже брестчанин признался, что «полено» на самом деле — фрагмент кости и везет он его не дочери, а «коллеге». За перевозку незаконного груза через границу ему пообещали заплатить на польской стороне 20 долларов вознаграждения.

По итогам проверки эксперты подтвердили: в сумке мужчины нашли, предположительно, фрагменты бивня и кости мамонта, имеющие палеонтологическое значение. Такие находки обычно классифицируются как объекты культурного и природного наследия, ввоз которых в ЕС требует специальных разрешений.

По факту незаконного ввоза останков мамонта проводится проверка.

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