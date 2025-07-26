«Болел всего два раза в жизни» 26.07.2025, 9:53

иллюстративное фото

Этим белорусам крупно повезло с иммунитетом.

Кажется, обычные бытовые болезни вроде ОРВИ с заложенным носом и кашлем — неотъемлемая часть жизни. При этом кто-то с детства собирает архив карточек, справок и больничных, а кто-то будто случайно вытаскивает счастливый билет и проходит даже сквозь эпидемии, ни разу не чихнув. Onliner поговорил с людьми, которым необычайно повезло с иммунитетом. Они почти не болеют — и сами до конца не понимают почему.

«Думаю, это просто везение. Рано или поздно болезни догонят»

Двадцатисемилетний Георгий разговор с нами сразу начинает с козырей, мол, свои болезни за всю жизнь может буквально пересчитать по пальцам одной руки: один случай ОРВИ и один бронхит в 7-летнем возрасте. За последние десять лет, проведенные в университете и на работе, Георгий ни разу не переводил казенную бумагу на справки и больничные. Говорит, что иногда может проснуться со слегка повышенной температурой вроде 37,1 — списывает это на усталость и погоду, не считая веским поводом кому-то жаловаться.

— Свою устойчивость к болезням я сам начал замечать уже в раннем возрасте, поскольку все дети вокруг болели часто. Взрослые постоянно обсуждали вспышки гриппа, эпидемии, а я всего этого на себе не чувствовал. В детстве переболел ветрянкой и бронхитом, которые особенно не ощущались — по крайней мере бегать и играть силы находились.

Помню, как с хрипящим голосом и температурой 38 носился по дому — кажется, тогда родители испытывали больший стресс, чем я. Отчим тогда еще пообещал мороженое, если я не буду баловаться и капризничать на прогреве легких. Мороженого, конечно, я так и не дождался.

Вообще, в детстве было даже как-то досадно, что я такой вот неболезненный ребенок. Хотелось хоть иногда болеть, как все, чтобы не ходить школу. Несколько раз пытался симулировать, но мама прекрасно знала, что я редко болею, поэтому всегда перепроверяла температуру, и я благополучно шел на уроки.

Не можем сразу не спросить: а что с ковидом-то, неужели и от него удалось уклониться? Георгий вспоминает, что в 2020 году с кашлем, температурой и отсутствием запахов слегла половина его университетского потока, общежитие закрыли на карантин. Сам он просто проходил пару дней с рекордными для своего организма 37,5, после чего снова благополучно перестал думать про болезни. О том, что коронавирус все-таки перенес «на ногах», парень узнал только после ПЦР-теста, который понадобился для поездки в Россию.

Свой «конский» иммунитет Георгий особенно ни с кем не обсуждает. Говорит, что все равно нормальных объяснений дать никто не может: обычные врачи сразу же теряют к нему интерес, как только слышат, что жалоб ни на что нет.

— Пока навскидку сказать, передалась ли устойчивость к болезням от родителей, сложно. Мама что в детстве, что во взрослом возрасте болела более-менее как и все: ОРВИ с температурой 38 один-два раза в год. Отец — реже, но тоже не сказать, что отличался каким-то особенно богатырским здоровьем.

Георгий признается: следить за здоровьем он начал только в последний год — раньше знание о том, что болячки сами обходят тебя стороной, не способствовало какому-то осознанному поведению в этом плане. Парень всегда спокойно мог пить по два литра колы и выкуривать по пачке сигарет в день, не спать ночами — и ничего. Однако с возрастом Георгий начал замечать, что, хоть броня от болезней все еще действует, организм банально быстрее «разряжается»: сил постоянно нет ни на что, кроме работы.

— Потихоньку пытаюсь наладить здоровье. Выровнял график сна, режим питания. Стараюсь во время каждого приема пищи есть хотя бы по 100 граммов овощей. Иногда практикую контрастный душ, но в привычку эта процедура пока не вошла. Периодически сдаю анализы, если замечаю что-то нетипичное, консультируюсь с врачами. Еще на организм стали положительно влиять прогулки: я прохожу минимум 8000 шагов в день. Чувствую себя еще здоровее, настроение улучшается.

О плюсах сильного иммунитета говорить особенно нечего: конечно, приятно 99% времени просто чувствовать себя нормально, но это уже как-то идет привычным фоном. Из минусов — аутоиммунное заболевание, которое, как сказали Георгию врачи, проявилось не в последнюю очередь из-за слишком активной иммунной системы.

— Во время медкомиссии в военкомате сказали, что у меня подозрительно большая щитовидка, отправили на анализы и УЗИ. В витебском эндокринологическом диспансере в итоге поставили диагноз «тиреоидит Хашимото». Как мне объяснил врач, иммунитет очень сильный и агрессивный, поэтому считает щитовидку врагом и «грызет» ее потихоньку. Тут же меня успокоил: с таким диагнозом живут, нужно контролировать уровень гормонов и, если он начинает выходить за рамки, бежать к эндокринологу. У меня пока что все стабильно.

В планах у Георгия — сдать тесты, чтобы подробнее покопаться в своей наследственности и, может быть, понять, почему он практически не болеет. А еще бросить курить. Вредная привычка провоцирует заложенность носа — обидно постоянно ходить с «насморком», когда на самом деле здоров на 100%. А общее отношение к своей ситуации у парня скорее фаталистическое.

— Лично мне кажется, что это банальная удача. Рано или поздно болезни все равно догонят.

«В ковид шанс заразиться стремился к стопроцентному, но тест был отрицательным»

Минчанину Роману 38 лет, и он тоже до сих пор толком так и не узнал, что такое кашель и температура. Сам мужчина не считает свою устойчивость к простудам чем-то выдающимся — говорит, просто знает, что болеет редко, и никогда особенно об этом не думал. Разве что время от времени замечает на фоне других: вот коллеги и дети кругом чихают, температурят, а у него максимум насморк раз в год, да и то если резко поймает сквозняк.

— Последний раз, наверное, заболел в мае. Погода просто тогда была такая обманчивая: солнце, потом холод, потом снова солнце. Немного продуло на работе — заложен нос, чуть-чуть сухого кашля. Ничего серьезного. Даже выходной не брал.

Сейчас Роман работает на себя, но и в найме почти не ходил на больничные, разве что когда нужно было посидеть с детьми. Сам предпочитал отлежаться вечером дома и вернуться к делам на следующий день как ни в чем не бывало.

— Не сказать, что как-то специально контролировал это. Просто не болел, и все. С врачами особо не обсуждал, потому что и повода нет: болеть нечем, жаловаться не на что.

Родители, по его словам, в этом плане тоже не особо подводили: мама и папа всегда были «не из хилых». Сейчас мать все еще держится бодро: простудные заболевания случаются редко, а уж чтобы всерьез слечь — такого и не вспомнить. Про себя Роман говорит примерно то же.

Интересуемся, как прошел ковид. Здесь история почти анекдотическая. Заболели все: жена, дети, штабелем легли родственники и почти весь круг общения до третьего рукопожатия — только сам Роман остался почти невозмутим.

— В первую волну тест у меня был отрицательный, хотя жена попала в больницу, я с двумя детьми со всеми симптомами сидел на изоляции. Шанс заразиться должен был стремиться к стопроцентному. Потом, во вторую, тест оказался положительным, но фактически болезнь словно прошла мимо. Температура была невысокая — на этом все. Я даже сильно удивился.

Роман считает, что крепкий иммунитет — это все-таки не только наследственность, но и образ жизни. Генетических тестов он не делал, но знает, что с детства родители и дядя закаляли его: после ванны — холодный душ, баня — с обязательной купелью или обливанием. Эта привычка осталась.

— Я не скажу, что у меня какой-то режим суперздоровья. Просто не курю уже пять лет, не пью, стараюсь нормально питаться, спорт в жизни есть. Хотя анализы, признаюсь, не сдаю — надо бы. Думаю, если пройти полную проверку, узнаю про себя много интересного.

Хронических заболеваний у Романа никогда не было, как и аллергий. Говорит, что максимум проявления болезни — это легкий насморк или редкий кашель, температуры почти не бывает: 37 «с копейками», воспалительный процесс, как он сам выражается. С чужими вирусами тоже обращается спокойно: если кто-то рядом болеет, держится подальше, но без паники.

Жизнь без болячек он воспринимает философски. Говорит, что каких-то особых плюсов не чувствует — ну, не болеешь, и хорошо. Хотя кое-какие выводы с возрастом все же пришли.

— Если раньше мог зимой выйти без шапки, то сейчас уже нет, голова в тепле. Но в общем просто живу как живется, а болезни ко мне, видимо, не особо липнут. Почему — интересно было бы узнать. Может, действительно в генах что-то заложено.

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