Налоговики взялись за продавцов дешевого товара 26.07.2025, 10:02

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иллюстративное фото

Очередной случай произошел в Кричеве.

Налоговики устроили проверку компании, которая занимается розничной торговлей товарами низкой ценовой категории. Их ввезли в нашу страну из-за границы. Об этом сообщает инспекция МНС по Могилевской области. У фирмы нашли нарушения, ей выставили к доплате налоги.

Налоговики устроили проверку торговой организации в Кричеве — «на основе анализа и оценки в совокупности установленных обстоятельств». «Это повлекло за собой занижение налоговой базы НДС при ввозе товаров и, как следствие, его неполную уплату в бюджет», — уточняет инспекция МНС по Могилевской области.

Также налоговики также выяснили, что продавцу платили зарплату в конверте, а компания также проводила выручку мимо касса. А еще проверяющие установили, что директор снимал деньги со счетов фирмы для своего распоряжения. «В связи с чем ООО «Г» признается налоговым агентом и из сумм выплаченных доходов обязано исчислить, удержать и перечислить в бюджет подоходный налог с физических лиц», — заявили налоговики.

Компании предъявили к уплате в бюджет налоги и пени на 114,1 тысячи рублей. Скорее всего, речь идет о фирме, которая продает дешевый товар из Средней Азии.

Напомним, на протяжении многих лет «Беллегпром» пытался бороться с популярностью азиатских магазинов с дешевой одеждой. Еще в 2019-м председатель концерна Татьяна Лунгина высказывала озабоченность ростом числа таких магазинов. Она предлагала более жестко регулировать поставки одежды «с рук» в нашу страну, признавая, что именно они являются конкурентами подчиненных ей фирм:

— Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и азиатских магазинов. Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная, открытая. Чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства Беларуси.

А в мае 2023 года в Гомельской области сотрудники Департамента финансовых расследований при Госконтроле провели обыски в компании, которая продает дешевые товары из Средней Азии. Было заведено уголовное дело.

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