Как Халк Хоган из хорошего парня стал хулиганом 2 26.07.2025, 10:11

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Один его поступок изменил историю рестлинга.

В 1996 году легенда рестлинга Халк Хоган шокировал фанатов, когда на турнире внезапно превратился из «всеамериканского героя» в злодея. Этот момент стал переломным не только в его карьере, но и во всей истории спортивных развлечений, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

До этого события Хоган (настоящее имя — Терри Джин Болеа) был символом добра: он боролся с «плохишами» вроде Железного Шейха и Андре Гиганта, призывал детей «есть витамины» и стал лицом целой эпохи. Однако к середине 90-х «Халкомания» угасала и пришло время перемен.

Зрители ожидали, что Хоган спасет команду хороших парней. Но он вышел на ринг и… предал их, исполнив свой знаменитый «leg drop» против «Рэди Сэвиджа». Хоган объявил о создании группировки New World Order (n.W.o.) вместе с «Скоттом Холлом» и «Кевином Нэшем».

«Вы фанаты можете засунуть себе это...», — заявил он, разочаровав миллионы поклонников.

Это стало поворотным моментом: рестлинг стал ориентироваться на взрослую аудиторию, а образы персонажей — сложнее и реалистичнее. Рестлинг превратилась в культурный феномен, вдохновив будущих звезд, включая Дуэйна Джонсона и Джона Сину.

Хотя позднее репутация Хогана пострадала, его радикальное превращение остается «определяющим моментом в истории рестлинга».

Хотя ремонт и перепродажа GPU в Китае не запрещены, производитель не предоставляет официальную поддержку на территории страны. В других странах Nvidia заменяет неисправные устройства по гарантии (до трех лет), но в Китае это невозможно из-за санкций.

Стоимость ремонта варьируется от 10 000 до 20 000 юаней (≈1 400–2 800 долларов). Некоторые сервисы берут около 10% от изначальной цены GPU. В услуги входит диагностика, ремонт вентиляторов, плат и памяти, а также замена компонентов.

На фоне ограничений растет интерес к новейшим чипам B200, стоимость сервера с восемью такими GPU достигает 3 миллионов юаней (более 400 000 долларов).

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