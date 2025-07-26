Польша готова установить мины на границе с Беларусью

Польша готова установить мины на границе с Беларусью2
- 26.07.2025, 10:21
Анджей Дуда подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.
«Беларусь на поводке у России: что скажет Путин — то и сделает Лукашенко. Обратите внимание, с какого направления была атакована Украина. Со стороны Беларуси», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда. Он не исключил минирования границ с Беларусью и Россией, сообщает «Радыё Рацыя».
В марте этого года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о выходе из Оттавской конвенции из-за «существенного ухудшения ситуации с безопасностью в регионе».