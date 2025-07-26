Глава МИД Турции: Украина и Россия договорились о встрече Зеленского с Путиным 1 26.07.2025, 10:23

1,352

На турецкой территории.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия в целом договорились о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина на турецкой территории. В интервью телеканалу NTV он отметил, что договоренность обсуждалась в рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле, состоявшегося накануне. «В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров (Украины и России. — ТМТ) в Турции. Здесь важную роль играют переговорные делегации», — сказал Фидан. По его словам, стороны проявляют стремление к поиску компромисса, и при сохранении текущей динамики возможно «достижение промежуточного решения».

Глава МИД подчеркнул, что война России против Украины вызвала серьезные последствия не только для региона, но и для всего мира. «Это гуманитарная катастрофа — разрушены целые города. В то же время мы имеем дело с конфликтом, способным перерасти в более широкую войну и углубить международные расколы. Это крайне тяжелая и дорогостоящая война, в которой задействовано все, кроме ядерного оружия», — добавил он.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась около 40 минут и не принесла ощутимых результатов. Единственным решением стало согласие продолжить обмен пленными. Киев выступал за проведение личной встречи Зеленского и Путина до конца августа, однако российская сторона заявила, что такой саммит возможен лишь после того, как «будет подготовлено мирное соглашение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com