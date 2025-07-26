Reuters: Правда о контрабанде в Китай вышла наружу 1 26.07.2025, 10:37

Докопаться до истины помогла статистика.

В Китае стремительно развивается необычный бизнес — ремонт высокопроизводительных ИИ-чипов Nvidia, несмотря на запрет США на их экспорт. Особенно востребованы модели H100 и A100, запрещенные к поставке в Китай еще в 2022 году из-за опасений Вашингтона по поводу их использования в военных целях, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным двух компаний из технологического центра Шэньчжэнь, на сегодня существует около десятка специализированных фирм, занимающихся ремонтом этих чипов. Один из сервисов начал работу с ИИ-чипами в конце 2024 года и уже обрабатывает до 500 единиц в месяц. Для тестирования используется помещение на 256 серверов, имитирующее дата-центры клиентов.

Рост этого сектора указывает на масштабные объемы контрабанды чипов Nvidia в Китай. В государственных тендерах упоминаются закупки запрещенных GPU даже для нужд армии. Это вызвало обеспокоенность в США: законодатели обеих партий уже предложили инициативы по отслеживанию перемещений таких чипов после продажи.

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