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В Витебске обрушились семь хозяйственных построек

  • 26.07.2025, 10:39
В Витебске обрушились семь хозяйственных построек

Сильный ливень размыл грунт.

Сегодня утром произошло подмытие грунта, что привело к обрушению семи хозяйственных построек вблизи улицы Садовой в Витебске, сообщает МЧС.

Разрушен технический проезд размером 4х70 м, с дальнейшим уходом грунта в участок Двины на ориентировочной площади 100х100 кв.м.

На месте происшествия оперативно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме.

Предварительно никто не пострадал. Место инцидента ограждено. С населением проведена разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности вблизи участка схода грунта.

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