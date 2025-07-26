В Витебске обрушились семь хозяйственных построек 26.07.2025, 10:39

Сильный ливень размыл грунт.

Сегодня утром произошло подмытие грунта, что привело к обрушению семи хозяйственных построек вблизи улицы Садовой в Витебске, сообщает МЧС.

Разрушен технический проезд размером 4х70 м, с дальнейшим уходом грунта в участок Двины на ориентировочной площади 100х100 кв.м.

На месте происшествия оперативно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме.

Предварительно никто не пострадал. Место инцидента ограждено. С населением проведена разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности вблизи участка схода грунта.

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