В Витебске обрушились семь хозяйственных построек
- 26.07.2025, 10:39
Сильный ливень размыл грунт.
Сегодня утром произошло подмытие грунта, что привело к обрушению семи хозяйственных построек вблизи улицы Садовой в Витебске, сообщает МЧС.
Разрушен технический проезд размером 4х70 м, с дальнейшим уходом грунта в участок Двины на ориентировочной площади 100х100 кв.м.
На месте происшествия оперативно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме.
Предварительно никто не пострадал. Место инцидента ограждено. С населением проведена разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности вблизи участка схода грунта.