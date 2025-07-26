ГАИ объявила дни «особого внимания» на пяти дорогах Беларуси

ГАИ объявила дни «особого внимания» на пяти дорогах Беларуси1
- 26.07.2025, 10:51
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Водителям на заметку.
В ГАИ Беларуси объявили на субботу и воскресенье, 26-27 июля, массовые «отработки» дорог экипажами Госавтоинспекции. Там предупредили, что «особое внимание» уделят целому ряду нарушений и их профилактике, пишет «Телеграф».
«Особый акцент будет сделан на выявлении нетрезвых и «бесправников», пресечении нарушений скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, а также контроле за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, детских удерживающих устройств», — предупредили в ГАИ.
В ведомстве назвали список трасс, где, по всей видимости, нарядов ДПС будет особенно много. Все из-за проведения в Браславском районе фестиваля:
«Минск-Витебск»,
«Минск-Калачи-Мядель»,
«Браслав-Поставы-Мядель»,
«Минск-Молодечно-Мядель»,
«Полоцк-Миоры-Браслав».
Впрочем, в Госавтоинспекции предупредили, что инспекторов можно будет встретить и на других дорогах, и улицах городов Беларуси.
Как всегда, в ГАИ попросили водителей быть внимательными, не забывать про ремни безопасности и удерживающие устройства для детей.
Также в ведомстве попросили белорусов звонить, если узнают, что за руль сел кто-то пьяный, или заметили на дороге нетрезвого пешехода.