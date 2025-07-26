ГАИ объявила дни «особого внимания» на пяти дорогах Беларуси 1 26.07.2025, 10:51

1,590

Водителям на заметку.

В ГАИ Беларуси объявили на субботу и воскресенье, 26-27 июля, массовые «отработки» дорог экипажами Госавтоинспекции. Там предупредили, что «особое внимание» уделят целому ряду нарушений и их профилактике, пишет «Телеграф».

«Особый акцент будет сделан на выявлении нетрезвых и «бесправников», пресечении нарушений скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, а также контроле за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, детских удерживающих устройств», — предупредили в ГАИ.

В ведомстве назвали список трасс, где, по всей видимости, нарядов ДПС будет особенно много. Все из-за проведения в Браславском районе фестиваля:

«Минск-Витебск»,

«Минск-Калачи-Мядель»,

«Браслав-Поставы-Мядель»,

«Минск-Молодечно-Мядель»,

«Полоцк-Миоры-Браслав».

Впрочем, в Госавтоинспекции предупредили, что инспекторов можно будет встретить и на других дорогах, и улицах городов Беларуси.

Как всегда, в ГАИ попросили водителей быть внимательными, не забывать про ремни безопасности и удерживающие устройства для детей.

Также в ведомстве попросили белорусов звонить, если узнают, что за руль сел кто-то пьяный, или заметили на дороге нетрезвого пешехода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com