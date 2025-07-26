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Разбившемуся в РФ Ан-24 было почти 50 лет

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  • 26.07.2025, 11:08
  • 1,394
Разбившемуся в РФ Ан-24 было почти 50 лет

Самолет работал с перебоями, но не выводился из эксплуатации.

Самолет Ан-24 был выпущен в 1976 году, при этом сертификат его лётной годности был продлён до 2036 года.

Самолет Ан-24, который разбился в России с десятками пассажиров на борту, до этого неоднократно получал повреждения и отказ оборудования, и это показывает реальное состояние российского авиапарка.

Как пишет Business Insider, российские СМИ сообщили, что пассажирский самолет Ан-24 был выпущен в 1976 году, то есть ему было 49 лет. При этом в 2021 году сертификат лётной годности этого Ан-24 был продлён до 2036 года, что позволило бы ему выполнять пассажирские перевозки до 60 лет.

При этом издание отмечает, что, для сравнения, крупные международные и американские авиакомпании обычно выводят из эксплуатации самолёты, чей возраст составляет более 35 лет.

При этом российские СМИ также сообщили, что потерпевший крушение Ан-24 получал повреждения и отказы оборудования как минимум трижды за последние семь лет.

«По данным ТАСС, в 2018 году самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и задел левым крылом молниеотвод. В 2019 году самолёт также вернулся в аэропорт после отказа генератора, а в мае 2025 года сообщалось о сбоях в работе одной из радиостанций на взлётно-посадочной полосе», - пишет BI.

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