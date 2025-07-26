Как выглядят и сколько стоят деревянные дома от лесхозов в Беларуси?1
- 26.07.2025, 11:13
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Разбежка цен впечатляет.
Министерство лесного хозяйства открыло 19 точек, получивших название «Лесной домик», где можно приобрести не только пиломатериалы различного назначения, но и заказать домокомплекты. Ассортимент торговых площадок «Лесной домик» изучило издание Myfin.by.
Купить домокомплект можно с кредитной поддержкой: данный вид продукции лесхозов включен в перечень товаров, на который можно получить кредит с годовой ставкой, составляющей 4%.
Самый дорогой домокомплект, представленный на сайте lesnoidom.by, имеет общую площадь в 88,9 кв. м. В комплектацию входят сруб, стропильная система, лаги, балки, обрешетка, доска пола, плинтус, террасная доска, подшива потолка. Цена — 75 тысяч рублей.
Домокомплект площадью 81,85 кв. м стоит 62 тысяч рублей. Он включает в себя сруб, стропильную систему, обсаду окон и дверей.
Также есть вариант площадью 60,3 кв. м. В комплектацию входят сруб, стропильная система, лаги, балки, обрешетка, доска пола, плинтус, подшива потолка. Цена — 50 тысяч рублей.
Домокомплект, состоящий из сруба и стропильной системы, стоит 32 тысячи рублей. Общая площадь — 84,9 кв. м.
Самый дешевый домокомплект оценили в 19 тысяч рублей. Его площадь — 35 кв. м. Комплектация — сруб, стропильная система.