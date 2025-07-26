«Сегодня у нас нет воды, а завтра уже не будет еды» 3 26.07.2025, 11:35

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До чего российские оккупанты довели «столицу ДНР».

Несмотря на попытки российской пропаганды приукрасить жизнь населённых пунктов Украины после оккупации, с каждым днём это получается всё хуже. И речь даже не о пострадавших в результате боевых действий зданиях, а о том, что сегодня творится с самым необходимым для жизни – с водой, пишет OBOZ.UA.

На грани катастрофы

Сейчас с водой на оккупированной части Донецкой области настоящая катастрофа. По состоянию на сегодняшний день регион вместо необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки получает лишь треть.

Самая тяжёлая ситуация – в областном центре и в Макеевке (это город-спутник Донецка), тут воду в дома решили подавать раз в три дня.

Несмотря на попытки российской пропаганды приукрасить жизнь населённых пунктов Украины после оккупации, с каждым днём это получается всё хуже. И речь даже не о пострадавших в результате боевых действий зданиях, а о том, что сегодня творится с самым необходимым для жизни – с водой.

Сейчас с водой на оккупированной части Донецкой области настоящая катастрофа. По состоянию на сегодняшний день регион вместо необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки получает лишь треть.

Самая тяжёлая ситуация – в областном центре и в Макеевке (это город-спутник Донецка), тут воду в дома решили подавать раз в три дня.

«Сегодня у нас нет воды, а завтра уже не будет еды»: до чего российские оккупанты довели «столицу ДНР» и почему в ярости даже их сторонники

То, что уровень запасов воды в «республике» упал до критической отметки, вынужден был признать и гауляйтер Денис Пушилин. Но в «водной блокаде» он привычно обвинил Вооружённые силы Украины. Ну и «аномально жаркую погоду».

Территория большого распила

Много шума наделал пост в Telegram предателя Украины Олега Царёва о ситуации в Донецке. Он также рассказал о причастности к распилу, в результате которого местные жители страдают без воды, Минобороны РФ.

Дело в том, что для решения проблемы (а ситуация резко обострилась после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину) в 2023 году был в рекордно короткие сроки за рекордно астрономические деньги построен водовод Дон-Донбасс от реки Дон. Это почти 200 км, две нити трубопровода диаметром 1,2 метра, восемь насосных станций, десятки переходов через дороги и водные преграды, а также накопительные резервуары.

«Первоначальная стоимость строительства оценивалась в 70 млрд руб, однако позже она значительно возросла – по некоторым данным, почти в три раза по сравнению с изначально заявленной суммой. Строительство водовода напрямую курировалось заместителем министра обороны (РФ) Тимуром Ивановым. Иванов инспектировал стройку лично, контролировал основные этапы работ, заслушивал доклады, проводил совещания на площадке. Уже после увольнения и ареста Иванова его имя неоднократно всплывало в расследованиях о хищениях и коррупции при реализации «Большой воды». В начале этого года сообщалось, что Минобороны потребовало взыскать 4 млрд рублей с Военно-строительной компании, которая строила водовод», – сообщил Царёв.

Царёв добавил, что водовод вывели в итоге на проектную мощность, но воды дончанам он не дал:

«Проектные 288–300 тысяч кубометров в сутки едва покрывают половину (!!!) ежедневной потребности агломерации Донецка и окрестностей в воде, а до большинства абонентов централизованных сетей она просто не доходит».

К слову, Пушилин привёл другие данные – едва покрывает треть.

Теперь предатель Царёв сокрушается, что «ситуация реально патовая».

«Регион остался на грани полноценного водного коллапса: промышленные предприятия едва функционируют, Зуевская ТЭС под угрозой остановки из-за нехватки воды для охлаждения оборудования – ситуация, грозящая массовыми отключениями электричества и окончательным коммунальным параличом», – написал он.

Рассказ Царёва дополнила и сотрудница донецкого пропагандистского издания «Блокнот» Юлия Скубаева:

«Донецк сидит без воды не потому, что на небе облака забыли пролиться дождём. А потому что проектировщики, чиновники и подрядчики забыли включить голову. Это не засуха. Это – результат системного отказа государства от стратегического мышления. Это коррупция, равнодушие, глупость и отсутствие политической воли (…) Никто не хочет честно сказать: воды нет не потому, что её неоткуда взять. А потому, что её либо слили, либо украли. И теперь не помогут ни молитвы, ни жертвоприношения в виде уголовных дел», – написала она.

Разгоревшийся скандал привёл к тому, что «членам правительства ДНР» и «главам муниципалитетов» запретили уходить в отпуск до отдельного распоряжения. Оккупационная власть же в очередной раз заявила, что «проблема будет решена». Но местные жители в это не верят.

«Мы из года в год слышим обещания, но всё это ложь. Знаете, как до этого было с водой? Некоторое время назад её нам давали раз в день – на 3–4 часа. Она текла тонкой струйкой, потому мы ставили ёмкость, и она медленно наполнялась. Но эту воду категорически нельзя пить, на ней нельзя готовить еду: она ржавая, от неё воняет болотом! Более того, ею и мыться нельзя! И стирать в ней тоже (например, бельё)! Разве только смывать туалет», – рассказала OBOZ.UA жительница Калининского района оккупированного Донецка.

Женщина живёт в частном доме. По её словам, в городе давно определены точки, куда подвозят воду. От её дома ближайшая… в двух километрах.

«То есть туда я ещё дойду, а вот назад донести уже точно не смогу. У кого есть машины, подъезжают на них, но это единицы. Тяжелее всего, конечно, старикам», – говорит дончанка.

Она также рассказала, что даже для того, чтобы помыться, воду в бутылях приходится покупать в магазинах, и это серьёзная графа расходов:

«Ещё немного – и мы превратимся в замурзанных, одичавших бомжей».

Ещё одна проблема тех, кто живёт в частном секторе, – отсутствие полива.

«Речь давно не о цветах. Мы из года в год сажаем огород, надеясь на чудо. Так и в этом – но чуда не произошло. Огурцы, томаты – всё под этим пекучим солнцем сгорело, так как нечем поливать. Перцы же ещё как-то держатся. Сегодня у нас нет воды, а завтра уже не будет еды. Очень плохая перспектива», – добавила дончанка.

Тем временем, по словам наших собеседников в оккупированном городе, в стационарах местных больниц уже зафиксирован резкий рост количества пациентов с желудочно-кишечными инфекциями.

«Поступают и тяжёлые, сразу под капельницу. Но даже у медучреждений жесточайшая нехватка воды. Её подвозят, но мало. Да и чистоту тут обеспечить невозможно, что уж говорить о стерильности», – говорит медсестра одного из отделений.

После насильственного «присоединения» оккупированной части Донецкой области к России коллаборанты рассчитывали на «лучшую жизнь». Однако даже они сейчас потеряли надежду. Некоторые уникумы, правда, ещё пишут письма. Путину.

По словам гауляйтера оккупированного региона Пушилина, Москва по отмашке Путина отправила на помощь Донецку… 75 водовозов с водителями, которые «будут работать в две смены».

Гениальное «решение» проблемы. Как говорится, «русский мир» во всей красе.

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