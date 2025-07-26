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Ученые разгадали тайну кальмаров-самозванцев

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  • 26.07.2025, 11:43
Ученые разгадали тайну кальмаров-самозванцев

Их возраст — более 500 миллионов лет.

Ученые смогли разгадать тайну окаменелостей древних существ, похожих на кальмаров, которые были найдены в Северной Гренландии. Эти существа жили более 500 миллионов лет назад, пишет Interesting Engineering .

Отмечается, что долгое время ученые были озадачены окаменелостями нектокаридов, которые напоминали современных кальмаров с заметными головами и чем-то, похожим на щупальца. Самым популярным предположением было то, что они являются предками головоногих (осьминоги, каракатицы и кальмары), но это не так.

Группа ученых из Бристольского университета выяснила, что нектокариды на самом деле являются ранними потомками стреловидных червей. Чтобы докопаться до истины, они отправились в экспедицию в Сириус-Пассет в Гренландии. Именно там нашли много окаменелостей морских организмов раннего кембрийского периода.

«Мы обнаружили, что наши нектокаридиды сохранили части своей нервной системы в виде парных минерализованных структур, и это стало подсказкой о том, где эти животные находятся в древе жизни», - рассказал доктор Якоб Винтер из Бристольского университета.

Идентификация стала возможной благодаря тому, что в окаменелостях сохранился вентральный ганглий. Это характерная особенность стреловидных червей.

«Теперь у нас было неопровержимое доказательство, позволяющее разрешить спор о нектокаридах. Нектокариды имеют ряд общих черт с некоторыми другими окаменелостями, которые также принадлежат к роду стреловидных червей», - отметил соавтор исследования из Корейского полярного института доктор Тэ-Юн Парк.

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