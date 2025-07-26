Лабубукнулась 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.07.2025, 11:45

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Жара, наверное, действует.

В России побоище 24 февраля, гниение, коррупция, развал, дряхление спятивших верхов, а глава Совета Федерации Матвиенко озабочена иным. Жара, наверное, действует:

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами».

Дальше Матвиенко показала, что она плохо информирована:

«Ну, где наши? Вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире?»

Как же так, Матвиенко? Вы что не знаете, что на ПМЭФ-2025 представили Лабубу с лицами Медведева, Лаврова, Пескова, Набиуллиной.

Вот же «модный тренд», надо только «масштабировать» найденную «компетенцию» (как любит говорить на убогом чиновном жаргоне Мантуров). Добавляем Лабубу с Путиным, Захаровой, Володиным, Матвиенко, Шойгу, делаем миллиарды этих «лабубушек» и продаем за небольшие деньги по миру.

Должны «оторвать с руками». Расчет простой. Лавровцы уверяют, что «большинство мира с нами», пропаганда, что Путина обожают во всём мире, включая Россию, где якобы «все за Путина» (правда, во время мятежа Пригожина ни один человек в стране не вышел на площади для поддержки Путина). Вы, руководители и обслуга, якобы тоже страшно популярны. Поэтому бизнес должен пойти.

Новая национальная идея – Лабубу с лицами руководства. Кстати, и полезно, в случае объявления вас в розыск.

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