«Прогноз водителя — 15−16 часов на границе» 26.07.2025, 11:46

Пассажиры направляющихся в Литву автобусов жалуются на непривычно долгое ожидание.

Пересечение белорусско-литовской границы на автобусе может занять около 12 часов. В чатах люди жалуются на долгое ожидание, пишет zerkalo.io.

На границе с Литвой действуют два пропускных пункта — «Каменный Лог» (в Литве — «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). И если в последнем, по данным Госпогранкомитета, очередей нет, то в «Каменном Логе» на 10.00 выезда из Беларуси ожидали восемь автобусов.

«Автобус на 7.30 из Минска в Вильнюс. В 9.50 приехали на границу. Девятый в очереди перед шлагбаумом. Прогноз водителя — 15−16 часов на границе», — рассказал один из стоящих в очереди утром 26 июля.

Очевидцы сообщали, что «по 12 часов проходят границу». Это подтверждается и отчетами в чате «Каменного Лога». Например, есть такое описание рейса Eurolines из Минска, выехавшего 25 июля:

19.00 — выезд из Минска;

21.30 — Ошмяны;

21.45 — шестой автобус перед шлагбаумом;

03.30 — пустили за шлагбаум;

05.00 — закончили паспортный контроль РБ;

07.05 — выехали на нейтралку (перед нами еще один автобус в нейтральной зоне);

08.35 — заехали к литовцам;

09.30 — начался паспортный контроль ЛТ;

10.00 — прошли все.

Другой пассажир рассказал, что при выезде из Минска в полдень 25 июля прохождение границы заняло «14 [часов] с копейками». При этом белорусский контроль прошли быстро, но стояли под дождем и только через два-три часа заехали на «нейтралку».

«Стояли еще дольше. Перед нами автобус вообще не двигался. Зато стоящий за нами двухэтажный Ecolines решил нас обогнать на заезд к литовцам. Водитель разъяснил, что так делать нельзя. В 23.45 заехали к литовцам. Одно окно. Быстро, доброжелательно, пока не увели россиянку на беседу. Почти на час. 1.10 аэропорт. Долго, нудно, неизвестность напрягала», — рассказал он.

Пассажиры других автобусов рассказывали подобные истории — прохождение границы у них занимало более 10 часов. Например, при выезде из Минска в 20.30 и прибытии на границу в 22.00 один из автобусов въехал в Литву только в 10.45. «На границе почти 13 часов», — отметила пассажирка.

А вот выезжавшая из Минска в 14.20 25 июля попала в Литву в 5.45 и отметила, что «прошли этот ад».

Судя по сообщениям, можно пересесть в автобус поближе к границе, один из пассажиров так сделал и, видимо сократил срок ожидания: «итого с пересадкой 10 часов + доехать до вокзала 40 минут».

Выезд из Литвы, судя по всему, не затруднен. Один из автобусов, выехавший из Вильнюса в 7.10 уже в 11.00 въехал в Беларусь.

«Прогноз водителя — 15−16 часов на границе». Пассажиры направляющихся в Литву автобусов жалуются на непривычно долгое ожидание

«Перед нами автобус вообще не двигался. Зато стоящий за нами двухэтажный Ecolines решил нас обогнать на заезд к литовцам. Водитель разъяснил, что так делать нельзя».

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