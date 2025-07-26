«Прогноз водителя — 15−16 часов на границе»
- 26.07.2025, 11:46
Пассажиры направляющихся в Литву автобусов жалуются на непривычно долгое ожидание.
Пересечение белорусско-литовской границы на автобусе может занять около 12 часов. В чатах люди жалуются на долгое ожидание, пишет zerkalo.io.
На границе с Литвой действуют два пропускных пункта — «Каменный Лог» (в Литве — «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). И если в последнем, по данным Госпогранкомитета, очередей нет, то в «Каменном Логе» на 10.00 выезда из Беларуси ожидали восемь автобусов.
«Автобус на 7.30 из Минска в Вильнюс. В 9.50 приехали на границу. Девятый в очереди перед шлагбаумом. Прогноз водителя — 15−16 часов на границе», — рассказал один из стоящих в очереди утром 26 июля.
Очевидцы сообщали, что «по 12 часов проходят границу». Это подтверждается и отчетами в чате «Каменного Лога». Например, есть такое описание рейса Eurolines из Минска, выехавшего 25 июля:
19.00 — выезд из Минска;
21.30 — Ошмяны;
21.45 — шестой автобус перед шлагбаумом;
03.30 — пустили за шлагбаум;
05.00 — закончили паспортный контроль РБ;
07.05 — выехали на нейтралку (перед нами еще один автобус в нейтральной зоне);
08.35 — заехали к литовцам;
09.30 — начался паспортный контроль ЛТ;
10.00 — прошли все.
Другой пассажир рассказал, что при выезде из Минска в полдень 25 июля прохождение границы заняло «14 [часов] с копейками». При этом белорусский контроль прошли быстро, но стояли под дождем и только через два-три часа заехали на «нейтралку».
«Стояли еще дольше. Перед нами автобус вообще не двигался. Зато стоящий за нами двухэтажный Ecolines решил нас обогнать на заезд к литовцам. Водитель разъяснил, что так делать нельзя. В 23.45 заехали к литовцам. Одно окно. Быстро, доброжелательно, пока не увели россиянку на беседу. Почти на час. 1.10 аэропорт. Долго, нудно, неизвестность напрягала», — рассказал он.
Пассажиры других автобусов рассказывали подобные истории — прохождение границы у них занимало более 10 часов. Например, при выезде из Минска в 20.30 и прибытии на границу в 22.00 один из автобусов въехал в Литву только в 10.45. «На границе почти 13 часов», — отметила пассажирка.
А вот выезжавшая из Минска в 14.20 25 июля попала в Литву в 5.45 и отметила, что «прошли этот ад».
Судя по сообщениям, можно пересесть в автобус поближе к границе, один из пассажиров так сделал и, видимо сократил срок ожидания: «итого с пересадкой 10 часов + доехать до вокзала 40 минут».
Выезд из Литвы, судя по всему, не затруднен. Один из автобусов, выехавший из Вильнюса в 7.10 уже в 11.00 въехал в Беларусь.
«Прогноз водителя — 15−16 часов на границе». Пассажиры направляющихся в Литву автобусов жалуются на непривычно долгое ожидание
«Перед нами автобус вообще не двигался. Зато стоящий за нами двухэтажный Ecolines решил нас обогнать на заезд к литовцам. Водитель разъяснил, что так делать нельзя».