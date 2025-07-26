План Лукашенко провалился 26.07.2025, 12:00

Вышло как всегда неумело, смешно и даже стыдно.

Известный американский музыкант с миллионной аудиторией в соцсетях Джейсон Деруло на частном самолете – и это очень пикантная деталь, ведь после 2021 года другие самолеты из ЕС и США прилететь в страну не могут — прибыл в Минск 22 июля. Вроде как, он должен был пять дней петь и танцевать в баре на Зыбицкой, куда его и выписали. Но на следующий день после прилета Деруло пошел не в бар, а в Дом правительства. А дальше — все, как в тумане, пишет Plan B.

Песни, пляски, Лукашенко

В Доме правительства Деруло встретился с премьер-министром Александром Турчиным. Турчин внимательно выслушал отчет певца: еда вкусная, улицы Минска красивые, люди хорошие. Певец даже то ли в шутку, то ли нет сказал, что хотел бы иметь дом в Беларуси. На что непуганый коррупционными статьями Уголовного кодекса Турчин тут же пообещал «помочь с этим вопросом».

Дальше – больше. Американскую звезду пустили по рукам. Ведь когда приедет следующий заграничный гость, предугадать невозможно – после Стивена Сигала сколько лет прошло? То-то же, надо выжать максимум.

Сначала Деруло заставили послушать песню Насти Кравченко – представительницы Беларуси на «Евровидении» и сказать, что ему и это очень нравится. Потом певца затащили на интервью на «Беларусь-1». Но и этого оказалось мало. Певец пошел на встречу с Виктором Лукашенко. Мол, осветить американской знаменитостью надо и НОК. Глядишь, и олимпиаду разблокируют.

«Вы в Беларуси хорошо известны, думаю, вы это уже почувствовали. Вас любит не только молодежь, но и люди достаточно взрослые знакомы с вашим творчеством. Несмотря на популярность, вы простой и порядочный человек, это располагает. Спорт, творчество, искусство… Кажется, что здесь общего? Но это и есть народная дипломатия. Артист вашего уровня благодаря влиянию в социальных сетях может объективно рассказать и о нашей стране», — отметил на встрече Виктор Лукашенко.

План нужно было менять

Конечно, этот план власти провалился. Ведь для объективной оценки нужно было исполнить для Деруло традиционную для всех иностранцев в Беларуси программу:

Тщательная проверка на границе, с обязательным допросом: куда, к кому, зачем, с какой целью;

15 суток на Окрестина в 4-хместной камере с 30 сокамерниками. Без матрасов, без постельного белья, без передач, без адвоката и связи с внешним миром. Но обязательно со светом ночью, ночными и дневными проверками, побоями;

Еще можно было прокатить Деруло на автозаке в суд. Где свидетелями того, как он ругался матом, были бы Ивановы и Петровы в балаклавах. Ведь впечатлений от путешествия в Беларусь должно быть много.

А дальше – депортация из страны с запретом на въезд минимум на 5 лет.

И это – лишь базовый минимум. Без этой программы объективного отзыва от поездки в Беларусь, конечно, не получится. А то, что власть решила «хайпануть», но вышло как всегда неумело, смешно и даже стыдно, ее мало волнует. Какова была реальная цель, угадать непросто. Легитимация власти? Но для этого недавно прилетал целый спецпосланник Трампа, уже можно было и спать спокойно. Больше это похоже на нелепую попытку быть модными. Стивен Сигал, гуляющий по огородам Лукашенко, тоже ради этого был выписан.

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