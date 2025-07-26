WBC сообщило, что собирается сделать с поясом Усика, который тот отобрал у Фьюри 26.07.2025, 12:02

Организация хочет как можно дольше сохранить его статус абсолютного чемпиона мира.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не будет в ближайшее время обязывать абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика проводить обязательную защиту титула. Этот вопрос планируют пересмотреть на ежегодной конвенции в декабре.

«Мы стараемся сохранить статус абсолютного чемпиона в хэвивейте как можно дольше», — сказал Сулейман в интервью Boxing News после победы Усика над Даниэлем Дюбуа. В том бою украинец защитил пояс WBC, вернул себе титул IBF и сохранил чемпионства WBA Super и WBO.

Для поддержания активности в дивизионе WBC ранее санкционировал временный бой между Агитом Кабайелем и Чжаном Чжилеем, чтобы не «замораживать» ситуацию. Но ключевые решения по будущим обязательным боям будут приняты на декабрьской конвенции организации.

Если 38-летний Усик продолжит карьеру и захочет сохранить статус абсолютного чемпиона, следующим соперником может стать Джозеф Паркер — временный чемпион WBO и обязательный претендент от этой организации. Однако WBO пока не утвердила сроки проведения такого поединка.

18 мая 2024-го в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

22 декабря того же года Усик повторно одолел Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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