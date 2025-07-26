закрыть
26 июля 2025, суббота, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США обвиняют Китай в поддержке армии РФ

  • 26.07.2025, 12:25
США обвиняют Китай в поддержке армии РФ

В Совбезе ООН состоялся жесткий спор.

США обвинили Китай в поддержке войны РФ. В Совбезе ООН состоялся жесткий спор, сообщает Reuters.

Вашингтон заявил, что Пекин должен прекратить поставки товаров двойного назначения, которые укрепляют российскую армию.

Во время заседания Совета Безопасности ООН представительница США Дороти Ши прямо обвинила Китай в содействии агрессии России против Украины.

По ее словам, китайские компоненты регулярно обнаруживают в беспилотниках, вооружении и технике, которую РФ применяет для атак.

Вашингтон призвал Пекин прекратить экспорт товаров двойного назначения, которые попадают в российский ВПК и позволяют Кремлю поддерживать высокий темп ударов по украинской инфраструктуре.

В ответ представитель Китая Гэн Шуан заявил, что его страна не является стороной конфликта и никогда не поставляла летальное оружие.

Он призвал США прекратить провоцировать конфронтацию и вместо этого «способствовать прекращению огня и диалогу».

На этом фоне агентство Reuters опубликовало расследование о схемах доставки китайских двигателей в Россию через фиктивные фирмы.

По данным журналистов, двигатели маскируют под «промышленные холодильные установки», чтобы обойти западные санкции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников