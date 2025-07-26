Какие изменения ждут белорусов в августе 26.07.2025, 12:34

Полный список.

В августе в Беларуси вырастут некоторые пособия на детей. В следующем месяце введут изменения для своих клиентов банки и мобильные операторы. ЕРИП тем временем грозит отключить личные кабинеты пользователей, которые не перейдут на обслуживание по новым правилам. «Зеркало».

Новшества от банков

В августе некоторые финучреждени введут изменения для своих клиентов. К примеру, у «Беларусбанка» появятся ограничения по карточкам, а «МТБанк» прекратит работу USSD-банкинга.

Также «МТБанк» с 15 августа изменит размер комиссии за безналичное зачисление денег на счет в иностранной валюте, к которому привязана карточка. Сейчас сбор составляет 2% от суммы (но не меньше 5 рублей). В августе его повысят до 3%, а минимальная комиссия останется на прежнем уровне.

«Банк БелВЭБ» объявил, что с 1 августа возобновит взимание комиссии за обслуживание карточек «Белкарт Премиум», которые оформлены вне пакета услуг. «По действующим и новым карточкам, как и ранее, комиссия составит 1,5 рубля», — сообщает финучреждение.

«Банк Дабрабыт» с 1 августа начнет предлагать нерезидентам карточки «Белкарт» в рублях сроком действия на пять лет.

Изменение от ЕРИП

С 1 августа ЕРИП отключит личные кабинеты пользователей, которые до этой даты не перейдут на обслуживание по новым правилам.

Напомним, с 1 октября прошлого года организация откорректировала правила пользования личным кабинетом — пересмотрел срок согласия на обработку персональных данных с пяти лет на три года. Новых клиентов с этой даты подключают по измененным условиям.

«Старым» пользователям, у которых до октября прошлого года уже был открыт личный кабинет в ЕРИП и они давали согласие на обработку персональных данных, до 31 июля этого года нужно заключить допсоглашение. Для этого в своем аккаунте в специальном поле надо проставить отметку о согласии пользоваться сервисом по отредактированным правилам.

Некоторые семьи с детьми получат прибавку

С 1 августа увеличатся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Размер выплат вырастет на 8,2%. Эти расчеты власти провели, исходя из средней зарплаты работников в стране за второй квартал этого года. Теперь пособие на первого ребенка составит 931,91 рубля, на второго и последующих — 1 065,04 рубля. На ребенка с инвалидностью сумма вырастет до 1198,17 рубля. Повышенные выплаты будут действовать с 1 августа 2025 года по 31 января 2026 года.

Изменения от мобильных операторов

У сотовых операторов — очередные новшества. Среди прочего это повышение тарифов на некоторые услуги.

Компания МТС с 1 августа повысит стоимость отдельных услуг — в роуминге, международной связи, а также некоторых дополнительных. Это затронет как физлиц, так и организации. Оператор А1 с 5 августа повысит стоимость некоторых услуг для физлиц и организаций. «Будут внесены изменения в стоимости услуг международной связи, роуминга, а также ряда иных сервисов», — уточняет компания.

Компания life:) сообщила, что в метро Минска появился автомат по продаже SIM-карт удаленного подключения.

Новости для тех, кто курит

В августе в Беларуси изменятся цены на сигареты. Некоторые марки станут дороже, а другие — подешевеют. Так, две разновидности NZ CHARM от Гродненской табачной фабрики «Неман» подешевеют на 5 копеек — с 5 до 4,95 рубля. В то же время продукция «Табак-инвест» — два типа «Короны» — подорожает до 4 рублей, прибавив соответственно 15 и 35 копеек.

Судьба пенсий

Со следующего месяца должны также пересмотреть бюджет прожиточного минимума, от которого зависит размер единоразовых выплат при рождении ребенка, минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты беларусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Однако пока чиновники не озвучили, будет ли (и как) пересмотрен бюджет прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия сейчас составляет 231,29 рубля.

«Санкции» от ЕРИП, лимиты от банков, подорожание мобильных услуг, повышение пособий, судьба пенсий. Изменения августа

«Зеркало» собрало подборку изменений августа, которые могут повлиять на толщину кошельков беларусов.

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