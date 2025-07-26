«Мне 76 – и я модель» 8 26.07.2025, 12:56

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История белоруски, которая не боится возраста.

Ольге Шатыко было 68, когда она пошла на курсы моделинга. Сегодня ей 76, и она – вдохновляющий голос старшего поколения, блогер с большой аудиторией, модель и спикер TEDx, пишет «Точка».

Её называют белорусской Мэй Маск или Мерил Стрип, она разрушает стереотипы о возрасте, снимает Reels, участвует в модных показах и честно говорит о том, как красиво взрослеть.

Эта история – не только про внешность, а про внутреннюю свободу, смелость и жизнь без возрастных ограничений.

Из медицины – в блогеры

Ольга Шатыко в прошлом врач-реабилитолог с 40-летним стажем, кандидат медицинских наук и доцент.

Моделингом она увлеклась в 68 лет, когда ушла из медицины. Это её хобби, которое ещё и финансово успешно.

«Любознательность – в моих генах. Мне просто многое интересно, особенно то, с чем я сталкиваюсь впервые. Когда-то на заре интернета я заинтересовалась компьютерными технологиями и овладела ими. Потом появились соцсети, и я научилась ими пользоваться. Instagram пробудил во мне желание создавать видеоконтент, и я овладела видеомонтажом. Сейчас на очереди нейросети. И так процесс моего развития движется вместе с прогрессом», – рассказывает собеседница.

В 2018-м Ольга впервые пошла на курсы моделинга – в Центр активного долголетия. За два месяца занятий участницы получили знания по фотопозированию и стилю, а затем был выпускной показ на «Леди Фэст» в стиле Театра моды. Тогда же у Ольги взяли интервью многие издания, по итогу её даже избрали медиаперсоной 2019 года.

Чуть позже начинающую модель пригласили выступить на конференции TEDx Women. Сначала она опасалась, что не справится. Но в итоге решилась и выступила с темой: «Почему я не боюсь стареть». Двадцатиминутное видео было опубликовано на канале TEDx в YouTube с английскими субтитрами и набрало более 600 тыс. просмотров.

Ольга активно снимается для фотостоков. Её образы используются в рекламных кампаниях по всему миру – от косметики и гаджетов до банковских услуг, от Японии и Германии до США и Кореи. Она выступает в фэшн-показах, появляется на разворотах журналов и сотрудничает с модными брендами.

Про эйджлесс-моделинг в Беларуси

Ольга считает, что в Беларуси эйджлесс-моделинг (от англ. ageless – без возраста), к сожалению, стал источником дохода для расплодившихся в невероятном количестве модельных школ для зрелых женщин.

Они за приличную плату обучают женщин фотопозированию и дефиле, но не готовят их к умению продвигать себя как модель. У тех, кто получил там диплом, остаётся единственный доступный способ реализовать свою мечту о подиуме – заплатить за участие в модном показе.

«Во всём мире моделям платят за их работу, а в Беларуси модели платят за возможность пройтись по подиуму. Это такое ноу-хау. И что самое интересное, многие на это согласны – только бы почувствовать себя звездой. Лишь немногим удаётся реализовать себя в рекламе товаров и услуг», – говорит Ольга.

Как избавиться от страха перед возрастом

«Когда мне стукнуло 43 года и стали одолевать мысли о бабьем веке, я внушила себе простую истину. Организм человека рассчитан на 115 лет, на этой цифре сошлись все геронтологи мира. Я отняла от этой цифры мои 43 и увидела, что впереди у меня целых 72 года жизни! Это создало мне ощущение перспективы, которое не покидает меня и в 76. У меня ещё столько всего интересного впереди! Поэтому цифры возраста меня не пугают», – делится Ольга.

Молодость и бодрость Ольге помогают поддерживать ритуалы здорового стиля жизни, она вводила их в свою жизнь на протяжении 35 лет и сейчас выполняет «на автомате». Это даже не требует силы воли – как чистка зубов.

Ольга дала несколько советов женщинам в возрасте.

Необходимо ввести в свой распорядок дня регулярную физическую активность, которая приносит удовольствие, и сделать её своим ритуалом.

К примеру, Ольга занимается гимнастикой около двух часов в день, гуляет в парке, любит скандинавскую ходьбу, несколько раз в неделю посещает тренажёрный зал.

Необходимо употреблять не менее 1,5 л питьевой воды в сутки. День Ольги начинается с двух стаканов воды температурой в 42 градуса.

Ещё один закон – исключить курение и злоупотребление алкоголем.

Также важно овладеть методами борьбы со стрессом – диафрагмальным дыханием, медитацией, самомассажем и т. д.

И сделать сон (минимум 7–8 часов) своим приоритетом – перед сериалами и ночными тусовками.

«По сути, возраста нет – есть здоровье, которое можно сохранить и наслаждаться жизнью в любом возрасте», – считает Ольга.

А ещё она подчёркивает, что для сохранения жизненной энергии важно испытывать благодарность миру. Это чувство позволяет сохранять позитивное мироощущение и делиться им с окружающими.

«Я обращаю внимание на красоту повседневности: цветы, пейзажи, архитектура, шорох листвы, пение птиц, смех детей. Каждый новый день я воспринимаю как праздник», – говорит Ольга.

Советы по питанию

Ольга рекомендует придерживаться такой модели тарелки: половину её должны занимать овощи (некрахмалистые, произрастающие над землёй) – свежие или приготовленные любым способом. К ним – кусок белкового продукта (мясо, птица, рыба, морепродукты) величиной с вашу ладонь. И плюс две ложки гарнира – каши из зерна без глютена (рис, гречка, овсянка, ячмень) или 1–2 картофелины.

Желательно ограничить употребление быстрых углеводов, которые легко всасываются и значительно повышают уровень глюкозы в крови. Это сахар и все вкусняшки с ним, выпечка из муки мелкого помола и некоторые овощи, содержащие много крахмала.

Плюс немного полезных жиров – оливковое масло для овощей, кокосовое масло для кулинарной обработки, сливочное масло не менее 82,5% жирности для гарнира.

Конечно, это очень обобщённая рекомендация, не учитываются индивидуальные особенности организма.

«Когда-то я пробовала практиковать вегетарианство, но у меня начали ломаться ногти, выпадать волосы и страдать память. И я поняла, что это не для меня. Не может быть одной и той же модели питания для всех! Мне для энергии нужны жиры животного происхождения: мясо любых видов и жирная рыба. А углеводы стараюсь ограничивать: не ем хлеб, только хлебцы», – делится Ольга.

Про естественное взросление

Ольга – поклонница естественного взросления, поэтому уколами красоты никогда не пользовалась. Она верит в лицевую йогу, которую выполняет как ритуал. Эти упражнения позволяют расслабить спазмированные и укрепить расслабленные мимические мышцы, восстановив их баланс.

«Я делаю регулярный домашний уход за кожей с её очищением, тонизированием, увлажнением, питанием и защитой от УФ-лучей. Но рекомендую прежде обратиться к косметологу, который подберёт для вас оптимальный домашний уход», – советует Ольга.

Про ведение блога

Свой блог в Instagram Ольга начала вести 2 августа 2019 года, сейчас у неё уже 113 тыс. подписчиков.

«Я прошла курсы по ведению блога и курсы по созданию фото- и видеоконтента. Всё в своём блоге я делаю сама и шучу, что мой блог – источник творчества для меня», – говорит собеседница.

Около 70% аудитории Ольги – люди от 13 до 55 лет, и только 30% – старше:

«Я разговариваю со своей аудиторией на разные темы и не делю её по возрастам».

Ольга считает миссией своего блога «избавить женщин от страха перед цифрами возраста» и популяризировать «долголетие без дряхлости».

«Я просто демонстрирую результат своего сохраняющего здоровье стиля жизни на протяжении 35 лет. И делюсь опытом. Многие пишут, что перестали страшиться цифр своего возраста, и благодарят меня за это», – призналась Ольга.

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