Украинские дронщики уничтожили район обороны оккупантов 26.07.2025, 13:06

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И сорвали российские штурмы.

Украинские операторы дронов ликвидировали один из районов обороны врага. Защитникам удалось сорвать намерения РФ осуществить штурмы.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

На видео показана работа бойцов 9 отдельной бригады беспилотных систем.

На одном из ключевых направлений фронта операторы дронов уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции.

Как отметили защитники, оккупанты пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигались под покровом ночи.

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