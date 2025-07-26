«Остался без смородины» 26.07.2025, 13:29

Белорусский фермер рассказал о том, как погода повлияла на работу.

Около десяти лет назад Владимир решил отойти от основной деятельности и полностью посвятить себя небольшому питомнику саженцев в Гаище. За эти годы он накопил опыт, поэтому может посоветовать начинающим садоводам, что делать, когда погода то радует, то огорчает, пишет газета «Пристоличье».

Первым делом необходимо определиться, где хранить будущий урожай. Без такого хранилища продукция пропадает: что-то склевывают птицы, часть плодов подмерзает, а то, что остается, просто некуда поместить. Владимир с сожалением отмечает, что в нынешнем году он не попал в госпрограмму поддержки фермеров, поэтому выкручивается как может. «Принял как неизбежное, что в этом году из-за погоды будет тяжело», — признается собеседник.

Однако унывать Владимиру некогда: дел в питомнике хватает, а из работников — только он и еще два человека. Подпускать кого-то другого, кто не так сведущ в выращивании саженцев, мужчина не хочет. К тому же, когда урожайный сезон завершается, он с гордостью думает: вот — вырастил и сохранил сам!

— Сейчас (по крайней мере, в нашем регионе) идут дожди, а для сада это благодать. Но, если вдруг намечается ураган, нужно быть готовым к тому, что молоденькие саженцы могут не выстоять. Когда так происходит, мы на следующий день совершаем большой объезд территории и подсчитываем количество погибших деревьев, — говорит собеседник.

В этом году питомник остался без смородины. Не стоит ждать и богатого урожая яблок: весна выдалась холодной и дождливой, поэтому пчелы не помогли плодам завязаться.

Пострадавшие деревца выкапывают и утилизируют. При этом к потерям Владимир относится философски: есть возможность научиться работать в новых условиях.

— Погода подкинула неприятный сюрприз в нынешнем году, но я уже размышляю о том, как с этим справляться, — подчеркивает Владимир. — Необходимо собственное хранилище, чтобы урожай не пропал. Хоть мы специализируемся именно на саженцах, за плодами приходят жители из соседних деревень. Ради них есть смысл стараться.

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