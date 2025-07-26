В Казахстане разбился военный вертолет 26.07.2025, 13:36

Для поиска привлекли самолеты и подводные дроны.

В Казахстане разбился военный вертолет Eurocopter EC-145, для его поиска спасатели привлекли авиацию и подводные беспилотники.

Об этом сообщает в Telegram МЧС Казахстана.

Как отмечают в МЧС, вчера, 25 июля, в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, 26 июля, обнаружили остатки вертолета, но поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом продолжается.

Отмечается, что на месте работают спасатели МЧС, также задействованы эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

«К поисково-спасательной работе операции привлечено около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС», - добавили в пресс-службе ведомства.

Что известно о вертолете Eurocopter EC-145

Eurocopter EC 145 - это многоцелевой вертолет, созданный франко-немецким концерном «Eurocopter». Первый полет модели состоялся в 1982 году. Летающее средство построено с использованием композитных материалов.

В 2006 году была представлена военная модификация, а с мая 2011 года казахстанская компания «Казахстан Инжиниринг», подписала соглашение, которое формализовало создание совместного предприятия Eurocopter Kazakhstan Engineering, занимающегося сборкой и кастомизацией в Астане вертолетов EC-145.

В 2011 году состоялась презентация первых двух вертолетов ЕС-145, собранных на СП «Еврокоптер Казахстан» и выполнены тестовые полеты.

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