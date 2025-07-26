В белорусских колледжах открыли новые специальности 1 26.07.2025, 13:44

Выбор очень неожиданный.

В 2025 году в минских колледжах открыли несколько новых специальностей, пишут «Минск-Новости».

Подача документов в самом разгаре, поэтому делимся этими направлениями.

Рабочие профессии

Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко готов обучать выпускников девятых классов на операторов автоматических линий по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий.

«Обе специальности востребованы, прежде всего на предприятии «Керамин». Именно оно стало инициатором их появления в колледже. На его базе с 1 сентября откроется учебная мастерская, где ребята освоят практические навыки», – рассказала замдиректора колледжа Елена Вашкевич.

В Минском государственном механико-технологическом колледже спустя 20 лет возобновят подготовку специалистов по обработке рыбы и морепродуктов. Параллельно учащиеся получат специальность «повар».

«Спрос на кадры высок»

В Минском государственном колледже сферы обслуживания открыли набор на специальность «библиотечное дело». Она предусматривает подготовку по двум квалификациям – «библиотекарь» и «архивариус».

По словам замдиректора Светланы Дедюли, спрос на такие кадры в стране высокий:

«Библиотекари необходимы учреждениям культуры, образовательным и информационным центрам. Второе направление – «архивариус» – ориентировано на подготовку сотрудников, которые обеспечивают хранение и систематизацию документации. Такие работники нужны государственным организациям, учреждениям здравоохранения, министерствам и ведомствам».

Еще одна новая специальность в колледже – «техническая эксплуатация электронных устройств».

И последняя из новинок – направление «воспитательная работа» в Минском городском педагогическом колледже. Выпускники специальности освоят профессию педагога-организатора.

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