«Все объекты поражены» 26.07.2025, 13:52

РФ сделала циничное заявление после ночной атаки на Украину.

РФ сообщила о ночном массированном ударе по «украинским ВПК». В Москве цинично заявили, что «все объекты поражены».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны России заявило, что ночью нанесло групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по «предприятиям военно-промышленного комплекса» Украины.

По данным РФ, атака была направлена якобы на заводы по производству комплектующих для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ведомстве утверждают, что «цель удара достигнута, все предназначенные объекты поражены».

Однако такое заявление звучит цинично на фоне масштабных разрушений гражданской инфраструктуры Украины и заявлений о «высокой точности» ударов.

Атака Украины 26 июля

Оккупанты в ночь на 26 июля устроили массированную атаку по нескольким регионам Украины.

Наиболее интенсивно пострадал Харьков: за три часа зафиксировано более 20 ударов, в том числе по спасателям, которые получили ранения. Под огнем также оказались Каменское и Днепр, где есть погибшие.

В Шостке Сумской области пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

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